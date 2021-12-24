BALIKESİR - Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, yarın oynayacakları İstanbulspor maçını da kazanıp ilk yarıyı en iyi yerde bitirmek istediklerini söyledi.

Gürsel, kulüp tesislerinden AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftayı galibiyetle kapattıkları için İstanbulspor maçına moralli hazırlandıklarını belirtti.

Hedeflerinin kendi taraftarlarının önünde galip gelmek olduğunu ifade eden Gürsel, "İlk yarının bu son maçında 3 puan almak istiyoruz. İyi hazırlandık, kazanmak istiyoruz. Son maçı kazandıktan sonra devre arasında ne var ona bakacağız." dedi.

Gürsel, oyun olarak kendilerini daima geliştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlk yarıdaki bütün maçlara bakacak olursak daha fazla puan alabilirdik. Dediğim gibi maç maç gittik. Oyunsal olarak kendimizi geliştirmeye çalıştık. Güzel maçlar oynadık, arada istemediğimiz kendi seviyemizin altında maçlar oynadık ama lig uzun bir maraton, her şey olabiliyor. Bazı maçlarda istediğimiz performansını sahaya koyduk. Bazı maçlarda iyi performans gösteremedik. Bazı faktörlerde oluyor. Hastalıklar yaşadık, eksiklikler yaşadık. Bu maç öncesine kadar 31 puan topladık. Bu maçta da inşallah 3 pua