Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor Kulüp Başkanından Öğrencilere 200 Bilet

Bandırmaspor Kulüp Başkanından Öğrencilere 200 Bilet

12 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Yavuz Sultan Selim Lisesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bandırmaspor futbolcularını ağırladı.

Bandırmaspor Kulüp Başkanından Öğrencilere 200 Bilet, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Yavuz Sultan Selim Lisesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bandırmaspor futbolcularını ağırladı.

Bandırma Yavuz Sultan Selim Lisesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bandırmaspor'u ağırladı. Öğrencilerle buluşan Bandırmaspor futbolcuları keyifli bir zaman geçirdi. Bandırmaspor bu ziyarete Başkan Göksel Karlahan yönetimden Orhan Demir kaptan Adem Alkaşi, Mete Sevinç, Samet Günhan, Doğan Can Davas, Zülküf Özer katıldı. İlk olarak Okul Müdürü Ahmet Obuz ve öğretmenler takımı kapıda karşıladı. Genellikle soru cevap olarak geçen programda futbolcuların kendilerini takip eden genç sporcu adaylarıyla buluşmazan kaynaklı heyecanlı oldukları göze çarptı. Öğrencilerin sporculara gelecekleri ile ilgili soru sormaları bu tür sosyal projeler etkisiyle öğrencilere özgüven aşıladı. Bandırmaspor kulübü Başkanı Karlahan öğrencilere sürpriz yaparak hafta sonu oynanacak olan Bandırmaspor- Etimesgut maçı için 200 adet bilet vererek öğrencileri sevindirdi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:22 Kaynak: İHA

Selim, Bandırma, Spor
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