Bandırmaspor Kulüp Başkanından Öğrencilere 200 Bilet
12 dakika önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Yavuz Sultan Selim Lisesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bandırmaspor futbolcularını ağırladı.
Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde Bandırma Yavuz Sultan Selim
Lisesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bandırmaspor futbolcularını ağırladı.
Bandırma Yavuz Sultan Selim Lisesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bandırmaspor'u ağırladı. Öğrencilerle buluşan Bandırmaspor futbolcuları keyifli bir zaman geçirdi. Bandırmaspor bu ziyarete Başkan Göksel Karlahan yönetimden Orhan Demir
kaptan Adem Alkaşi
, Mete Sevinç, Samet Günhan, Doğan Can Davas, Zülküf Özer
katıldı. İlk olarak Okul Müdürü
Ahmet Obuz ve öğretmenler takımı kapıda karşıladı. Genellikle soru cevap olarak geçen programda futbolcuların kendilerini takip eden genç sporcu adaylarıyla buluşmazan kaynaklı heyecanlı oldukları göze çarptı. Öğrencilerin sporculara gelecekleri ile ilgili soru sormaları bu tür sosyal projeler etkisiyle öğrencilere özgüven aşıladı. Bandırmaspor kulübü Başkanı Karlahan öğrencilere sürpriz yaparak hafta sonu oynanacak olan Bandırmaspor- Etimesgut
maçı için 200 adet bilet vererek öğrencileri sevindirdi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:22 Kaynak: İHA
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