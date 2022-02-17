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BALIKESİR - Bandırmaspor-Manisa FK maçının ardından - Son Dakika

BALIKESİR - Bandırmaspor-Manisa FK maçının ardından

17.02.2022 17:37

Spor Toto 1 Lig'in 25. haftasında sahasında Manisa FK ile 0-0 berabere kalan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Daha çok çalışıp, önümüzdeki maçlara odaklanıp sezon sonundaki hedefe ulaşmak istiyoruz.

Spor Toto 1 Lig'in 25. haftasında sahasında Manisa FK ile 0-0 berabere kalan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Daha çok çalışıp, önümüzdeki maçlara odaklanıp sezon sonundaki hedefe ulaşmak istiyoruz." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

İlk yarıda iki forvet oynamayı düşündüklerini fakat oyun sistemini tam olarak oturtamadıklarını belirten Gürsel, "Yani alışık olmadığımız bir periyotta sık sık maç olunca böyle bir şey denedik. İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ama devre arası yaptığımız değişiklikle ikinci yarı daha çok kendimize yakın bir oyun oynadık. Tam istediğimiz gibi daha önceden oynadığımız gibi bir Bandırmaspor oyunu gibi değildi. Buna rağmen iki tane net pozisyon bulduk. Bunların birini değerlendirmemiz lazımdı ama değerlendiremedik." diye konuştu.

Gürsel, ligde artık kolay maç olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Her maçın kendi içinde hedefleri oluyor. Bugün burada kendi sahamızda kazanmak isterdik ama olmadı. Yolumuza devam edeceğiz. Daha çok çalışıp daha çok önümüzdeki maçlara odaklanıp istediğimiz sezon sonundaki hedefe ulaşmak istiyoruz. Üst üste maçlar oynuyoruz, kolay değil. Şimdi önümüzde pazartesi günü Altınordu maçı var. Artık en iyi şekilde dinlenip Altınordu maçına hazırlanmak istiyoruz. İki iyi takım bir oyun oynayan takım mücadelesinde berabere bitti. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız."

Turgay Altay: "Bir puana razı olduk"

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay da maça iyi başladıklarını dile getirdi.

Oyunu pasla domine ettiklerini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Yeterli pozisyonları da bulduk yani aslında 3-4 tane net pozisyonumuz var. İkinci yarının 60. dakikasına kadar da bu şekilde devam etti. Sonrasında hem yorgunluk hem de oyunumuza dahil olan bazı oyuncuların uzun süren sakatlıktan yeni çıktıkları için de oyundan düştükleri bir bölüm oldu. İkinci yarıda da karşılıklı pozisyonlarla bir puana razı olduk. Bizim kendi hedefimize yaklaşmamız için böyle bir deplasmanda bir puan almak çok değerli. Buraya 3 puan için gelmiştik, ihtiyacımız da vardı. Kazanmak için atak sonlandırma konusundaki becerimizi daha motive olarak yapmalıyız. Bizim takımımız ofansif oyuna hükmediyor ve pozisyonlara da giriyor. Bunun da gereği gol. Gol atmak için elimizden geleni yapmalıyız."

BALIKESİR - Bandırmaspor-Manisa FK maçının ardından
BALIKESİR - Bandırmaspor-Manisa FK maçının ardından
BALIKESİR - Bandırmaspor-Manisa FK maçının ardından
BALIKESİR - Bandırmaspor-Manisa FK maçının ardından
BALIKESİR - Bandırmaspor-Manisa FK maçının ardından

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Bandırmaspor-Manisa FK maçının ardından - Son Dakika


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