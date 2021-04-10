Bandırmaspor-Menemenspor maçının ardından - Son Dakika

Bandırmaspor-Menemenspor maçının ardından

10.04.2021 17:09
Bandırmaspor-Menemenspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Menemenspor'la 2-2 berabere kalan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Özellikle maçların ikinci yarılarındaki hatalar bize pahalıya patladı.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Menemenspor'la 2-2 berabere kalan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Özellikle maçların ikinci yarılarındaki hatalar bize pahalıya patladı." dedi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya kazanmak için çıktıklarını ve iyi organizasyonlar yaptıklarını söyledi.

Çok kritik yerlerde bireysel hatalar yaparak goller yediklerini belirten Sözeri, "Çalışıyoruz ama maalesef futbolda bu hatalar oluyor, futbolcularımız bu hataları yapa yapa gelişecek. Özellikle maçların ikinci yarılarındaki hatalar bize pahalıya patladı." diye konuştu.

Sözeri, karşılaşmadan sonra gerginlik olduğunu anlatarak, gerginliğin arkasında ilk maçın ardından yaşananların olduğunu ifade etti.

Bandırma'ya gelen her takımın kendileri için misafir olduğunu dile getiren Sözeri, şunları kaydetti:

"Biz de gittiğimiz her yerde misafir olarak karşılanmayı bekliyoruz. Menemen'deki maçta ben hakaret de işittim ama 'Profesyoneliz' dedik, arkamızı döndük geldik. Halbuki orada onlar çok iyi misafir etse, karşılasa burada da aynı şeyler olacak. Futbolun ruhunu çok dışarılara taşıyoruz, ilk maçta siz bir şeyler yaptığınızda ikinci maçta da gerginlik oluyor. İnsanlar bu gerginlikleri görmek istemiyor, futbol izlemek istiyor. Biz saha içinde onu yapıyoruz ama saha dışında bu tarz gerginlikler oluyor. İnşallah her takım kendi evine gelen takımı misafir kabul eder ve bu tarz şeyler olmaz.

Ümit Karan hocanın bir hareket yaptığı söyleniyor. Ben görmedim ama öyle bir şey yaptıysa ona hiç yakışmamıştır. Yapacağını ummuyorum ama öyle bir şey yapmışsa çok saygısızca bir hareket olmuştur. Yapmamışsa da zaten Ümit Karan kariyeri olan, kendisini kanıtlamış, düzgün karakterli biri. Bizler futbolu nasıl geliştirebiliriz ona bakalım. Biz hep futbolun içinde kalalım, bu tarz işler eğer olmuşsa hiç hoş değil. Alt sıralarda olan takımlarla oynamaya devam edeceğiz. Sahadaki duruşumuzu göstermeyi sürdüreceğiz, futbolumuzu oynayacağız. Bandırmaspor'un gelecek yılki hedeflerine uygun planlamasını yapacağız."

Recep Yazıcı: "Bir puan almak bizim için önemliydi"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, ilk yarıda istedikleri oyunu oynayamadıklarını belirtti.

Yazıcı, ikinci yarıda gereken hırs ve mücadeleyi gösterdiklerini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Bir puan almak bizim için önemliydi. Üç puan için gelmiştik, onu da alabilirdik ancak bugün burada Bandırmaspor'un sahasında bizim tuhafımıza giden olaylar oldu. Kovid-19 nedeniyle biz biliyoruz ki seyirci almak yasak ama tribünlerde 100'e yakın seyirci vardı. Bu seyirciler misafir değillerdi, tezahürat yaptılar. Acaba Bandırmaspor seyircisi mi? Onu da tam bilmiyorum. Futbol federasyonundan açıklama bekliyoruz. Salgın var, ülkemizin durumu ortada ama bu 100 civarında kişinin bulunmasının sebebi nedir? Biz bunu çözemedik.

Soyunma odalarında, koridorlarda hoş olmayan, istenmeyen şeyler oldu. Hocamıza galiz küfürler edildi, bağrışmalar, çağrışmalar. Ne yapıyoruz? Bu nedir? Biz futbol oynamaya geldik. Küme düşmemeye çalışıyoruz. Mücadele etmeye çalışıyoruz. Sarı kart dahi görmemeye çalışıyoruz. Geriye düştüğümüz anda dahi hiçbir şeye itiraz etmeden ki haksız bir penaltıdan gol yememize rağmen yolumuza devam edip ekmeğimize bakıyoruz. Maalesef ki hiç hoş olmayan, Bandırmaspor'a da yakışmayan şeyler oldu. Yönetici arkadaşlarımızdan biz biraz daha misafirperverlik beklerdik."

Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Menemen, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bandırmaspor-Menemenspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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