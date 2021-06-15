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Bandırmaspor, Royal Hastanesi ile isim sponsorluğu sözleşmesini yeniledi - Son Dakika

Bandırmaspor, Royal Hastanesi ile isim sponsorluğu sözleşmesini yeniledi

15.06.2021 20:53
Bandırmaspor, Royal Hastanesi ile isim sponsorluğu sözleşmesini yeniledi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Bandırma Özel Royal Hastanesi ile isim sponsorluğu sözleşmesini yeniledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Bandırma Özel Royal Hastanesi ile isim sponsorluğu sözleşmesini yeniledi.

Hastanenin toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez ve yönetim kurulu üyeleri, Bandırma Özel Royal Hastanesi Yönetim Kurulu Eş Başkanları Op. Dr. Ercan Sevinç ile Op. Dr. Gürsel Kurt katıldı.

Törende konuşan Göçmez, Bandırmaspor ismine layık olmanın önemli olduğunu vurguladı.

Bandırma Özel Royal Hastanesinin geçen yıl da isim sponsoru olduğunu hatırlatan Göçmez, "Bandırma Özel Royal Hastanesi, geçen seneki ilk sponsorluğun rakamsal kısmını yüzde 85 oranında artırdı. Pandemi döneminde o kadar zorluklar yaşamalarına rağmen dedikleri şu oldu; Bandırmaspor bize çok büyük bir mutluluk yaşattı. Bu, pandemide çok büyük moral verdi. Biz de bu göstermiş oldukları destekten dolayı da 3 çalışacaksak 5 çalışacağız. Onları bir dost, bir aile olarak görüyoruz. Bandırmaspor'a hayırlı olsun." diye konuştu.

Sevinç de, Royal Hastanesi ailesi olarak bu yıl da Bandırmaspor'un yanında olmaya karar verdiklerini belirterek, "Bizim için hiç zor bir karar olmadı çünkü biz Bandırmaspor'u, Bandırmalıları çok seviyoruz. Başkanımızın olduğu yerde her zaman varız. Mutluyuz, huzurluyuz. İnşallah hedeflerimize ulaşmaya çalışırız." ifadelerini kullandı.

Kurt ise Royal Hastanesi olarak Bandırmaspor'a isim sponsoru olmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından sponsorluk sözleşmesini imzalayan taraflar, pasta keserek anlaşmayı kutladı.

"Çok güzel bir takım oluşturacağız"

Sözleşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Göçmez, yapılan transferleri bazı kişilerin beğenmediğini ve rakamların çok yüksek olması nedeniyle şu anda transferleri durduklarını söyledi.

Belirli bir zaman içinde transfer rakamlarının aşağıya düşeceğine inandığını dile getiren Göçmez, şunları kaydetti:

"Çok güzel temaslarımız var bu hafta. Önümüzdeki hafta da temaslarımız sürecek. Kimse telaş yapmasın. Bandırmaspor'un parasını boş yere harcamamamız gerekiyor. Bu seneki hedefimiz ligde kalmak. Açık ara ligde kalmak istiyoruz. Hedefimiz play-off diyoruz. Çok güzel bir takım oluşturacağız. 3-4 milyon paralar verecek takım değiliz. Bekleyeceğiz. Kampta da transfer yapacağız. Gençleşen bir takım yapacağız."

Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Pandemi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bandırmaspor, Royal Hastanesi ile isim sponsorluğu sözleşmesini yeniledi - Son Dakika Spor


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