Bandırmaspor Senegalli forvet ile anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor Fransa 2. Lig'inde forma giyen Philippe Paulin Keny ile anlaştı.

Bordo Beyazlılarda 2021-22 futbol sezonu için transfer görüşmeleri devam ediyor. Başkan Onur Göçmez yönetimindeki Bandırmaspor, dış transferde son olarak Fransa 2.Lig'inde yer alan Chateauroux'ta forma giyen Philippe Paulin Keny ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. 22 yaşındaki genç forvetin futbol kariyerinde şu ana kadar Tours ve Chateauroux takımlarında forma giydiği ve çıktığı 53 maçta 4 gol kaydedip 6 asist yaptığı ifade edildi. - BALIKESİR