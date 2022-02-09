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Bandırmaspor - Sivasspor maçının VAR'ı Zorbay Küçük - Son Dakika

Bandırmaspor - Sivasspor maçının VAR'ı Zorbay Küçük

09.02.2022 11:18
Bandırmaspor - Sivasspor maçının VAR'ı Zorbay Küçük

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Zorbay Küçük oldu.

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Zorbay Küçük oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Sivasspor, Bandırmaspor'a konuk olacak. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Selahattin Altay yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Zorbay Küçük oturacak. Küçük'e, AVAR olarak Serkan Ok ve Hasan Kaçar eşlik edecek.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bandırmaspor - Sivasspor maçının VAR'ı Zorbay Küçük - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırmaspor - Sivasspor maçının VAR'ı Zorbay Küçük - Son Dakika
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