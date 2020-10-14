RH Bandırmaspor Teknik Direktörü Bozkurt: "Maç eksiği sorununu yaşıyoruz" - BALIKESİR - Son Dakika

RH Bandırmaspor Teknik Direktörü Bozkurt: "Maç eksiği sorununu yaşıyoruz" - BALIKESİR

14.10.2020 19:31

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, pandemi nedeniyle yeterince hazırlık maçı yapamadıklarını belirterek bunun sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, pandemi nedeniyle yeterince hazırlık maçı yapamadıklarını belirterek bunun sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

Teknik Direktör Serdar Bozkurt, 600 Evler Mahallesi'ndeki tesislerde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 Ekim'de sahalarında Eskişehirspor ile yapacakları karşılaşmada 3 puan alarak, yukarılara tırmanmayı istediklerini belirtti.

Bozkurt, pandemi nedeniyle lig öncesi hazırlık maçı yapamadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Maç eksiği sorunu yaşıyoruz. Mart ayından beri hazırlık maçı yapamıyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncularımız var. Sakat olan oyuncularımız var. Aramıza yeni yeni katılanlar var. Maç eksiği olan sporcularımız var. Rayos yeni geldi. Lacina'nın maç eksiği var. Bu durumu aslında bütün takımlar yaşıyor. Bunları hemen atlatmak kolay değil. Bu durum takıma da zarar veriyor oyuncuya da zarar veriyor."

Bozkurt, kaleci Gökhan Değirmenci'nin sakatlığının sona erdiğini ve takımla antrenmanlara başladığını sözlerine ekledi.

"İyi futboldan ziyade skor odaklıyız"

Takım Kaptanı Erkan Taşkıran ise Bandırmaspor'u en üst seviyeye taşımanın derdinde olduklarını belirtti.

Taşkıran, oynayacakları Eskişehirspor maçı için değerlendirmelerde bulunarak, "Sahaya kim çıkarsa çıksın Eskişehir maçında gerekeni yapacaktır. Önemli olan bizim için şu dönemde iyi futboldan ziyade tamamen skor odaklıdır. Üç puanı aldıktan sonra ligin sonunda nerede olacağımızı göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bordo-beyazlı ekip, düz koşuyla başladığı antrenmanı 5'e 2 pasla sürdürdü. Ardından çift kale maç yapan takım, koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.

RH Bandırmaspor Teknik Direktörü Bozkurt: Maç eksiği sorununu yaşıyoruz - BALIKESİR
RH Bandırmaspor Teknik Direktörü Bozkurt: Maç eksiği sorununu yaşıyoruz - BALIKESİR
RH Bandırmaspor Teknik Direktörü Bozkurt: Maç eksiği sorununu yaşıyoruz - BALIKESİR
RH Bandırmaspor Teknik Direktörü Bozkurt: Maç eksiği sorununu yaşıyoruz - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Serdar Bozkurt, Bandırmaspor, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor RH Bandırmaspor Teknik Direktörü Bozkurt: 'Maç eksiği sorununu yaşıyoruz' - BALIKESİR - Son Dakika Spor

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