Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel: "Hedefimiz, sistemimizi geliştirmek ve daha iyi bir oyun ortaya koyabilmek"

TFF. 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, seyir zevki yüksek ve oyuna yön veren bir takım oluşturma çabasında olduklarını söyledi.

Sezona 2 galibiyetle başlayan bordo-beyazlılar, 29 Ağustos Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamada bulunan teknik direktör Mustafa Gürsel, 2. haftada 1-0 kazandıkları Menemenspor maçında istediklerini tam olarak sahaya yansıtamadıklarını kaydetti.

Bundan sonraki çalışmalarda, gelişmeleri gereken yönler üzerinde duracaklarını anlatan Gürsel, şöyle konuştu:

"Hedefimiz, sistemimizi geliştirmek ve daha iyi bir oyun ortaya koyabilmek. Bandırmaspor için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oynamaya çalışan, bekleyenden ziyade yön veren, kendini devamlı geliştirmeye çalışan, gelen seyirciye zevk veren, seyir zevki yüksek, pozisyona giren bir takım görüntüsü oluşturmak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bunların tümünü sahaya yansıtarak çalışmalarımızın karşılığını alacağız."

Gürsel, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından da puan veya puanlarla dönmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.