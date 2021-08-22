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Son Dakika | Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel: "Kazanmasını bildik" - Son Dakika

Son Dakika | Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel: "Kazanmasını bildik"

22.08.2021 20:34

Son dakika spor haberi... - Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel: "Kazanmasını bildik" TFF 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Menemenspor'u ağırlayan RH Bandırmaspor karşılaşmadan tek golle galip ayrıldı.

- Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel: "Kazanmasını bildik"

BALIKESİR - TFF 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Menemenspor'u ağırlayan RH Bandırmaspor karşılaşmadan tek golle galip ayrıldı. Maç sonunda Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelen Bandırmaspor ve Menemenspor ekiplerinden gülen taraf Bandırmaspor oldu. Karşılaşmayı 1-0 galip tamamlayarak 3 puanı alan taraf olan Bandırmaspor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel maç sonunda açıklamalarda bulundu. Gürsel, "Bugün 1,5 yıl aradan sonra seyircimizle buluştuk ve bu maçı kazanmak istiyorduk. Menemenspor'un nasıl oynayacağını tahmin ediyorduk. Onlar genelde rakibi bekleyerek ikinci kazandığı toplarla dripling ile hızlı çıkmaya çalışan bir görüntüleri vardı. Bugünde onu yapmaya çalıştılar. Oyunun geneline bakılırsa oynamaya çalışan taraf bizdik ama gerekli üretkenliği sağlayamadık. Oyunun kontrolü bizde gibi görünmesine rağmen pozisyon üretemedik. Maç öyle bir hal aldı ki, bir pozisyona maç bitecek gibiydi. Maçın genelinde savunma anlamında rakibi iyi tuttuk ama ofansif anlamda fazla bir şey üretemedik. Doğru bir hareketle golü bulduk. Kazanmasını bildik. Mutluyuz. Bundan sonraki süreçte takımın gelişimi adına kapalı defansları olsun hareketli oyun anlamında kendimizi geliştirme adına gerekeni yapacağız. O potansiyel takımda var. İnşallah maç maç daha iyi olarak güzel şeyler yapıp şehrimizi, camiamızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

Son Dakika | Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel: Kazanmasını bildik
Son Dakika | Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel: Kazanmasını bildik
Son Dakika | Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel: Kazanmasını bildik
Son Dakika | Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel: Kazanmasını bildik

Futbol Federasyonu, Mustafa Gürsel, Bandırmaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel: 'Kazanmasını bildik' - Son Dakika Spor


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