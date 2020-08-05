Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: "Play-off'u zorlayabilirsek iyi olur" - Son Dakika

Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: "Play-off'u zorlayabilirsek iyi olur"

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Bandırmaspor'un teknik direktörü Serdar Bozkurt, hedeflerinin ligde tutunup daha sonra play-off'u zorlamak olduğunu belirtti.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Bandırmaspor'un teknik direktörü Serdar Bozkurt, hedeflerinin ligde tutunup daha sonra play-off'u zorlamak olduğunu belirtti.

Bozkurt, AA muhabirine, TFF 1. Lig'de oynamanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Önceliklerinin ligde kalmak olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Ligi tanımamız gerekiyor. Bu süreçte tesisleşmemizi bitirmemiz gerekiyor. Bandırmaspor için yeni bir yapılanmaya gittik. Bu lig, daha zorlu bir lig. Daha usta bir lig. Yabancıların olduğu bir lig. Daha farklı içeriklerin olduğu bir lig. Bunun analizlerini ekip olarak yaptık ve hazırlık dönemine geçtik. Temposu yüksek, izleyenlere keyif veren, futbol oynamaya çalışan bir takım olmak istiyoruz." diye konuştu.

Bozkurt, yeni transferlerden Gökay Güney ve Ferhan Evren'in çalışmalara katıldığını dile getirdi.

Yonathan Del Valle, Mahatma Otoo ve Mehmet Yiğit'in de Afyonkarahisar kampına katılacağını aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"Transferlerimiz devam ediyor. Şu anda bir kaleci, bir ön libero ve forvet arayışındayız ama kamp döneminde hazırlık maçlarından sonra nasıl bir ihtiyaç doğar onu şu anda bilemiyoruz. Gelecek transferlerle iyi bir uyum tutturabilirsek yukarıları zorlayabiliriz. Süper Lig'i zorlayabilmek için önce hedefleri gerçekleştirmek gerekiyor. Çok daha büyük bütçelerle yola çıkan takımlar var. Biz tabii o kadar büyük bütçelerle yola çıkmıyoruz ama olmayacak diye bir şey de yok. Biz öncelikle play-off'u zorlayabilirsek iyi olur. Yönetimin saha dışında da yapacağı bir sürü iş var. Tesis sıkıntımız var. İkisi bir arada gitmiyor. Bunları halledersek ilerleyen yıllarda bu hedefi daha net koyabiliriz."

Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: Play-off'u zorlayabilirsek iyi olur

Türkiye Futbol Federasyonu, Serdar Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:06

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: 'Play-off'u zorlayabilirsek iyi olur' - Son Dakika
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