Bandırmaspor Teknik Direktörü Sözeri: Herkes bu sene yaptıkları ve yapmadıklarıyla değerlendirilecek - Son Dakika

Bandırmaspor Teknik Direktörü Sözeri: Herkes bu sene yaptıkları ve yapmadıklarıyla değerlendirilecek

25.04.2021 23:37
Bandırmaspor Teknik Direktörü Sözeri: Herkes bu sene yaptıkları ve yapmadıklarıyla değerlendirilecek, System.String[]

TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Bandırmaspor deplasmanda Ankaraspor'a 3-2 mağlup oldu.

TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Bandırmaspor deplasmanda Ankaraspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Ligde hedefsiz kaldıklarını, bunun için bazı maçlarda bireysel hatalardan kalelerinde gol gördüklerini ifade eden Erkan Sözeri, "Antrenörlük hayatımda hiç yaşamadığımız kadar bireysel hatalarla maç kaybediyoruz. Bunun altında yatan nedenin hedefsizlik diye düşünüyoruz. Ne aşağı ne yukarı hedefimiz kalamadığı için oyuncuları motive etmek kolay olmuyor. Güzel organizasyonlar yapıyoruz saha içerisinde, güzel gollerde atıyoruz. Ama sonucuna baktığınız zaman haftalardır, özellikle ikinci yarı maçları başladığından bu yana  Ümraniyespor, İstanbulspor maçlarını çıkaralım aradan orada iyi durduk pozisyon vermedik. 3 tane maçı neredeyse 75 dakika 10 kişi oynadık. Hadi onları da çıkart. Diğer maçlarda bir oyuncumuz bireysel hata yapıyor. Bu seviyede bu kadar hata olmaz ki. Dediğim gibi antrenörlük hayatımda ilk defa başıma geliyor böyle şeyler. Her haftada aynı şeyleri söylüyorum papağan gibi.  Bu kadar kendi kendine pozisyon veren, gol yiyen bir takımla hiç çalışmadım. Her hafta  diyorum ki 'Oyuncularımızın canı sağ olsun. Böyle gelişecekler'. Ama abarttık bunu. Gene yapacak bir şey yok. Artık sonuna geldik 2 maç kaldı ama bizim için ıstırap haline geldi. Her hafta üzüntü duyuyoruz. O kadar emek veriyoruz. Başkanımızı, yöneticilerimizi, camiamızı üzüyoruz. Onlar güzel performanslar, galibiyetler bekliyor" diye konuştu.

"HERKES BU SENE YAPTIKLARI VE YAPMADIKLARIYLA DEĞERLENDİRİLECEK"Gelecek sezon da zor bir lig olacağını altını çizen Sözeri, "Oyuncularım şunun farkında değiller mi? ya da farkındalar da mı yapıyorlar bu hataları. Gelecek adına kendileri adına transferleri var. Gelecek adına iyi performans göstermeleri lazım. İyi performans gösteren futbolcularımız da var. Sonucunda 2 hafta sonra lig bitiyor. Seneye yeniden ligler başlayacak. Herkes transferini yapacak. Gelecek sezon çok zor bir lig bekliyor. Yukarıdan 4 takım düşecek alttan gelen ciddi takımlar var. Siz bu senenin yatırımını şimdiden yapacaksınız ki gelecek seneye umutlu bakalım. Biz genci oynayanını oynamayanı oynatıyoruz.  Yönetimimiz bir karar versin baksın, gelecek sezonun planlamasını yapacak ister istemez. Ama bu arada da maç kazanmamız önemli. Ama kaybediyoruz. Yine canları sağ olsun. Sonuçta herkes bu sene yaptıkları ve yapmadıklarıyla değerlendirilecek. Sonucunda kimi iyi transfer yapacak kimisi farklı transfer yapacak" dedi."ANKARASPOR'U TEBRİK EDİYORUM"Ankaraspor'u galibiyetinden ötürü kutlatan  Erkan Sözeri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ankaraspor'u tebrik ediyorum bırakmadılar maçı. Sonuna kadar devam ettiler. Ulaştılar 3 puana. Tebrik ediyorum. Mert Güzenge ve ekibinde teşekkür ediyorum. Süper Ligi'e adım adım giden bir genç hakem var. Özellikle hakemlerimizin konuşulduğu zamanda ben mağlupken bunu söylüyorsam herkesin söylemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü genç hakemleri ancak bu şekilde geliştirebileceğiz."


- Ankara

Futbol Federasyonu, Ümraniyespor, Bandırmaspor, Ankaraspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bandırmaspor Teknik Direktörü Sözeri: Herkes bu sene yaptıkları ve yapmadıklarıyla değerlendirilecek - Son Dakika Spor


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