Bandırmaspor TFF 1'inci lige yürüyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Bandırmaspor, son 11 haftaya en yakın rakibinin 3 puan önünde girdi.



TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Bandırmaspor'da Tuzlaspor deplasmanında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor. Rakibini Halil İbrahim Sönmez ve Benhur Keser'in golleriyle 2-1 yenen Bordo beyazlılar, 23'üncü haftayı 50 puanla zirvede tamamladı. Bandırmaspor, Ankara Demirspor'un Sivas Belediyespor'a 4-3 yenilmesiyle son 11 haftaya en yakın rakibinin 3 puan önünde girdi.



"Son dakikaya kadar mücadele edeceğiz"



Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez, yaptığı açıklamada "Taraftar, yönetim, futbolcu ve teknik heyet kenetlendik. Çok güzel bir aile olduk. Son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Önümüzde final niteliğinde 11 maç var. Her maçın önemi ayrı. Tuzla karşısında aldığımız galibiyeti taçlandırmak için Kırşehirspor maçından da 3 puanla ayrılmalıyız" ifadelerini kullandı.



"Kırşehirspor maçına odaklandık"



Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise şampiyonluk hedeflerine iddialı bir şekilde yürüdüklerini belirterek, "Ligin en önemli kadrolarına sahip olan rakibimizin nasıl bir oyun planı ile sahaya çıkacağını çok iyi biliyorduk ve analizini yapmıştık. Müsabaka içerisinde tansiyonun yüksek olacağını tahmin ediyorduk ve herşeye hazırlıklı olduğumuz için sadece oyuna odaklandık. Bunun neticesini iyi oynayarak ve kazanarak aldık. Oyuncularımızın göstermiş olduğu performanstan ve takım içerisinde oluşan arkadaşlıktan birlik beraberlikten son derece memnunuz. Bu birlikteliğin bizi hedefe taşıyacağına inanıyoruz. Şimdi bu maçı hemen unutup, Çarşamba günü içeride oynayacağımız Kırşehir maçına odaklanmamız gerekiyor" dedi.



Bozkurt ayrıca devre arasında transfer edilen Selçuk Alibaz ve Halil İbrahim Sönmez'in de kısa sürede takıma uyum sağladığını söyledi.



Türkiye liglerinde en fazla asist yapan isim Erkan Taşkıran



Bu sezon 23 maçta sadece 1 kez yenilen Bandırmaspor'un tecrübeli kaptanı Erkan Taşkıran, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını sırtlıyor. 35 yaşındaki oyuncu 21 maçta 7 gol atarken, 17 de asist yaptı.



Erkan Taşkıran, Süper lig, TFF 1'nci lig, TFF 2'nci lig ve TFF 3'üncü liglerde bu sezon şu ana kadar en ço asist yapan oyuncu oldu. - İSTANBUL