Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor tribünlerindeki en küçük taraftar ödüllendirildi
Son Dakika Spor Bandırmaspor tribünlerindeki en küçük taraftar ödüllendirildi

Bandırmaspor tribünlerindeki en küçük taraftar ödüllendirildi

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'da kulüp yönetimi, bordo-beyazlı ekibin maçlarını 3 yaşından bu yana babasıyla tribünden izleyen 6 yaşındaki Öykü Naz Dede'yi forma ve kaşkol ile ödüllendirdi.

Bandırmaspor tribünlerindeki en küçük taraftar ödüllendirildi, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'da kulüp yönetimi, bordo-beyazlı ekibin maçlarını 3 yaşından bu yana babasıyla tribünden izleyen 6 yaşındaki Öykü Naz Dede'yi forma ve kaşkol ile ödüllendirdi.

Babası Oğuz Dede ile Bandırmaspor'a destek olan Öykü Naz Dede, bordo-beyazlı takımın 4-1 galip geldiği Niğde Anadolu maçından sonra 17 Eylül Şehir Stadı'nda ağırlandı.

Kulüp başkanı Göksel Karlahan, basın sözcüsü Namık Havutça ve futbol şube sorumlusu Soner Koçoğlu, minik taraftara forma ve kaşkol hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Öykü Naz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:44 Kaynak: AA
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