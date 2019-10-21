Bandırmaspor tribünlerindeki en küçük taraftar ödüllendirildi

Kulüp başkanı Göksel Karlahan, basın sözcüsü Namık Havutça ve futbol şube sorumlusu Soner Koçoğlu, minik taraftara forma ve kaşkol hediye etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'da kulüp yönetimi, bordo-beyazlı ekibin maçlarını 3 yaşından bu yana babasıyla tribünden izleyen 6 yaşındaki Öykü Naz Dede'yi forma ve kaşkol ile ödüllendirdi.

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