Bandırmaspor'un öncelikli hedefi TFF 1'inci Lig'de kalıcı olmak

Royal Hastanesi Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, hedeflerinin TFF 1'inci Lig'de kalıcı bir takım yaratmak olduğunu belirterek, "Bandırmaspor için tarihi bir dönem yaşayabiliriz. Bu ligde kalıcı olacak bir Bandırmaspor markası için tüm Bandırma'nın destek vermesi şart. Hayallerimiz büyük. Hep birlikte bu hayalleri yaşayacağız" dedi.

TFF 1'inci Lig'de sezona Ümraniyespor deplasmanında aldığı yenilgiyle başlayan Royal Hastanesi Bandırmaspor, ikinci hafta Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo beyazlı kulübün başkanı Onur Göçmez, Akhisarspor karşısında ilk yarıda oynanan futboldan memnun kaldığını belirterek, "Özellikle ilk yarı göze hoş gelen kontrollü bir futbol oynadık ve organize bir atakla golü bulduk. Takımımız ilk yarı sergilediği futbol ile bu ligde önemli işlere imza atacağını gösterdi. İkinci yarı ise maç ortada oldu. Son 15 dakika beraberliği sağlamak için deneyimli kadrosu ile Akhisar baskı yaptı. Bandırmaspor olarak hazırlık döneminde çok maç yapmamanın etkisini yaşıyoruz. Her geçen gün daha iyi olacağız. Bireysel performanslar daha da artacak ve eksik futbolcular tamamlanacak. Ayrıca sağ bek transferimiz de haftaya katılacak. Hedefimiz bu ligde kalıcı olmak" dedi.

"TÜM BANDIRMA'DAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Kendilerini zor bir sezonun beklediğini vurgulayan Göçmez, "Her kulüp ekonomik zorluklar yaşıyor. Bandırmaspor yönetimi olarak doğru yapılanma ve Bandırma'nın desteği ile bir aşamaya geldik. Ama ilerleyen zamanda bu yeterli olmayacak. Bir ilçe takımı olarak kamuoyunun da takdirini ve dikkati çeken bir takım kurduk. Bandırmaspor için tarihi bir dönem yaşayabiliriz. Bu ligde kalıcı olacak bir Bandırmaspor markası için tüm Bandırma'nın destek vermesi şart. Hayallerimiz büyük. Hep birlikte bu hayalleri yaşayacağız" şeklinde konuştu.