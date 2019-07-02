Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor'un transfer için 7-8 milyon liraya ihtiyacı var
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Bandırmaspor'un transfer için 7-8 milyon liraya ihtiyacı var

58 dakika önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un kulüp asbaşkanı Onur Göçmez, "Transfer yasağını kaldırmak için 3 milyon 500 bin liraya ihtiyacımız var. İç ve dış transferde 7-8 milyon liraya ihtiyacımız var. Bunları çözdüğümüz zaman Bandırmaspor şampiyondur.

Bandırmaspor'un transfer için 7-8 milyon liraya ihtiyacı var, System.String[]
TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un kulüp asbaşkanı Onur Göçmez, "Transfer yasağını kaldırmak için 3 milyon 500 bin liraya ihtiyacımız var. İç ve dış transferde 7-8 milyon liraya ihtiyacımız var. Bunları çözdüğümüz zaman Bandırmaspor şampiyondur." dedi.
Göçmez, ilçedeki bir otelde "Bandırmalıyız" sloganıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Bandırmaspor ile Bandırma Belediyesi arasında iyi bir ilişkinin başladığını söyledi.
Herkesin ortak amacının sürdürülebilir bir performansla takımı üst lige çıkarmak olduğunu belirten Göçmez, önlerinde çok ciddi sorunların olduğunu ifade etti.
Yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Göçmez, şöyle konuştu:
"Bandırmaspor, potansiyeli ve taraftarı ile çok güçlü bir yapı. Onun için herkes Bandırmaspor forması giymek istiyor. Transfere başlayacağız ama transfer yasağını kaldırmak için 3 milyon 500 bin liraya ihtiyacımız var. İç ve dış transferde 7-8 milyon liraya ihtiyacımız var. Bunları çözdüğümüz zaman Bandırmaspor şampiyondur. O yüzden kenetlenme zamanı, el ele tutunma zamanı. Taraftarlardan da destek bekliyoruz. Bu sene 5 bin kombine satmayı hedefliyoruz. 1965 yılından bu yana takımda forma giyen futbolcuların isimlerini taşıyan formalarımız da basılacak ve satışa sunulacak."
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ise Bandırmaspor'un kurumsal bir kimliğe bürünmeye başladığını gördüğünü dile getirdi.
"Bandırmaspor bizim için bir değer." diyen Tosun, "Bandırmaspor'a sahip çıkmamız lazım. Sadece Bandırmalı iş adamları veya yönetim kurulu üyeleri ve başkanlarıyla değil de bir Bandırmalı olarak vatandaşlarımızın da kulübüne sahip çıkması lazım. Bandırma Belediyesi olarak her zaman kulübün yanında olacağımızın sözünü verdik. Çok ciddi maddi imkansızlıklar var. Bunları da aşmak için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Bandırmaspor'da sportif direktörlüğe getirilen Süleyman Takunyacıoğlu'yla da sözleşme imzalandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:32 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırma, Spor
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