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Bandırmaspor'un zirve yürüyüşü sürüyor

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yoluna namağlup devam eden Bandırmaspor, 13'üncü hafta maçında sahasında Ergene Velimeşespor'u 2-1 yendi.

Bandırmaspor'un zirve yürüyüşü sürüyor, System.String[]

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yoluna namağlup devam eden Bandırmaspor, 13'üncü hafta maçında sahasında Ergene Velimeşespor'u 2-1 yendi.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Hüseyin Bak attı. Bu sezon 13 maçta da forma giyen Hüseyin Bak, 6 gole ulaştı.

Ligde 13'üncü haftayı lider Ankara Demirspor'un 1 puan gerisinde 27 puanla ikinci sırada tamamlayan Bandırmaspor'da teknik direktör Serdar Bozkurt, "Tuzlaspor'un yenildiği haftayı kayıpsız kapatmamız önemliydi. Bu yüzden motivasyonumuz üst seviyedeydi. 2 haftadır kazanamıyorduk, üzerimizde biraz baskı da vardı. Önemli bir galibiyet aldık. 13 hafta sonunda bulunduğumuz konum iyi. Ancak oyuncularla konuştuğumda 'Daha iyi olabilirdi' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Ergene Velimeşespor'un kendilerini çok zorladığını belirten Bozkurt, "Buraya çok motive bir şekilde gelmişler. İlk defa bu kadar iyi oynadıkları bir maç oldu. İlk yarıda arkada bize boş alan bıraktılar. Ancak final paslarında başarılı olamadık. Sezon başından bu yana bu sıkıntıyı aşamadık. 2-1'den sonra son dakikalar stresli geçti. Bu sezon son dakikalarda yediğimiz gollerle yaşadığımız puan kayıpları ister istemez akıllara geliyor. Kahramanmaraşspor maçından sonra kendimize bir hedef koyduk. Önümüzdeki 5 maçı kazanarak, devreye lider girmenin hesaplarını yaptık. Şimdi bunun ilk ayağını geride bıraktık. Haftaya Uşak deplasmanından 3 puanla ayrılıp, sonraki hafta Ankara Demirspor ile liderlik maçına çıkmak istiyoruz" dedi.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:42 Kaynak: DHA
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