BALIKESİR - Bandırmaspor üst sıralarda tutunmak için Tuzlaspor maçını kazanmak istiyor - Son Dakika
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BALIKESİR - Bandırmaspor üst sıralarda tutunmak için Tuzlaspor maçını kazanmak istiyor

10.03.2022 10:04

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, üst sıralarda tutunmak için pazar günü oynayacakları Tuzlaspor maçına üç puan parolasıyla çıkacaklarını belirtti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, üst sıralarda tutunmak için pazar günü oynayacakları Tuzlaspor maçına üç puan parolasıyla çıkacaklarını belirtti.

Kulüp tesislerinde, AA muhabirine açıklamalarda bulunan bordo-beyazlı ekibin teknik direktörü Gürsel, Ankaragücü'ne yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Gürsel, Tuzlaspor maçı öncesi oyunculara 2 gün izin verdiklerini anlatarak, "Hedeflerimiz gerçekleştirmek ve üst sıraları bırakmamak için her maç gibi bu maçta önemli. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Bunu da yapacak, başaracak güçte takımımız da var. Yeter ki oynadığımız oyunu skora yansıtalım. Girdiğimiz pozisyonları golle sonuçlandıralım. Onun için gereken bütün çalışmaları yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Bunu da başaracaklarına inanıyorum." dedi.

Gürsel, hedefleri açısından sezon sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

BALIKESİR - Bandırmaspor üst sıralarda tutunmak için Tuzlaspor maçını kazanmak istiyor
BALIKESİR - Bandırmaspor üst sıralarda tutunmak için Tuzlaspor maçını kazanmak istiyor
BALIKESİR - Bandırmaspor üst sıralarda tutunmak için Tuzlaspor maçını kazanmak istiyor
BALIKESİR - Bandırmaspor üst sıralarda tutunmak için Tuzlaspor maçını kazanmak istiyor

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Mustafa Gürsel, Bandırmaspor, Spor Toto, Tuzlaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Bandırmaspor üst sıralarda tutunmak için Tuzlaspor maçını kazanmak istiyor - Son Dakika


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