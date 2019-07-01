Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor yeni hocası ile anlaştı
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Bandırmaspor yeni hocası ile anlaştı

1 saat önce

TFF 2.Lig'de bulunan Bandırmaspor 2019-2020 sezonunda takımı yönetecek isimle anlaşma sağladı.

Bandırmaspor yeni hocası ile anlaştı, System.String[]
TFF 2.Lig'de bulunan Bandırmaspor 2019-2020 sezonunda takımı yönetecek isimle anlaşma sağladı.

Bandırmaspor yeni sezonda takımın başında olacak isimle anlaştı. Bordo beyazlılar 2019 - 2020 futbol sezonunda Serdar Bozkurt 'un Teknik Direktörlüğünde sahaya çıkacak. Kulüpten yapılan açıklamada Teknik Direktör Bozkurt ile anlaşma sağlandığı belirtildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:11 Kaynak: İHA
serdar bozkurt, bandırmaspor, futbol, TFF, Spor
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