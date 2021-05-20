Bandırmaspor yeni yönetimini tanıttı

- Bandırma spor yeni yönetimini tanıttı

BALIKESİR - Bandırmaspor'un yeni yönetimi basına tanıtıldı. Başkan Onur Göçmez, yeni sezonda altyapı ve tesisleşmeye önem vereceklerini aktardı.

Bandırmaspor'da yeni yönetim basına tanıtıldı. Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez moderatörlüğünde gerçekleştirilen yeni yönetimin bilgilendirme toplantısı, Santral Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Başkan Geçmez, geride kalan sezonu değerlendirirken, gelecek sezonda altyapı ve tesisleşme konusuna ağırlık vereceklerini belirtti.

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, 1 Haziran tarihinde yapılacak genel kurul öncesi 2021-2022 sezonunda hedeflerinin ligi ilk 10'da bitirmek olduğunu söyledi. Onur Göçmez, "Sezonun sonuna geldik. Futbolcularla olan anlaşmalarımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bazı futbolcularla devam ediyoruz, bazılarıyla ayrılıyoruz. Profesyonel futbolda bu tarz şeyler oluyor. Günün sonunda güzel dostluklar kazanıyoruz. Geçen sezondaki futbolcularımız çok güzel mücadele ettiler. Bu bir süreç. Bu yeni sezon mini süper lig gibi çok üst düzey takımların olacağı lig ile karşı karşıyayız. Bu sezon Bandırmaspor olarak çok ciddi birleşme zamanı. Dertleri, tasaları bir kenara atalım. Bu sene Bandırmaspor'un senesi olması lazım. Herkesin elini taşının altına koyması gerekiyor. 20 asil yönetim kurulu üyesi, 20 yedek yönetim kurulu üyesi ile bu sezon koşturacağız. Bu sezon da alt yapı ve tesisleşmelere daha çok ağırlık vereceğiz. Hedefimiz Bandırmaspor olacaktır" dedi.

Bandırmaspor yeni yönetim listesi şöyle:

Onur Göçmez: Başkan

Adem Yılmaz: 2. Başkan, Başkan vekili

Gürel Soylu: Sayman satın alma ve mali işler yönetimi

Özgür Kızıllar: Sosyal spor ve idari tesislerden sorumlu

Soner Koçoğlu: Sosyal spor ve idari tesislerden sorumlu

Mehmet Özbay: Kamu kurumları ilişkileri

Mustafa Der: Taraftar iletişimi sosyal ve kültürel organizasyonlar

Özel Aydın: Pazarlama ve iş geliştirme sorumlusu basın sözcüsü

Onur Çon: Tesisleşme ve yeni yatırımlar

Cihan Yılmaz: U19 Futbol Takımı şube sorumlusu

İsmail Aydın: U19 Futbol takımı şube sorumlusu

Serdar Kuter: Ulusal basın ilişkileri yönetim basın danışmanı

Cumhur Geçici: Yabancı futbolcular sosyal ilişkileri sorumlusu

Tümay Özbeyli: 19 yaş altı futbol takımları şube sorumlusu, Bandırmaspor futbol okulları koordinatörü

Hasan Ustaoğlu: Taraftar iletişimi sosyal ve kültürel organizasyonlar

Ünsal Yamaner: Dijital iletişim dijital pazarlama sosyal medya web alanları yönetimi

Oğuz Kır: İdman Sahaları ve stadyum sorumlusu

Bilgen Süngü: A takımı futbol şubesi yönetim temsilcisi

Erol Rüzgar: Otopark İşletmeleri ve Bandırmaspor mağaza yönetimi