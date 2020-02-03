Bandırmaspor zirve takibini sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Bandırmaspor zirve takibini sürdürdü - Son Dakika Spor

Bandırmaspor zirve takibini sürdürdü

9 dakika önce

BANDIRMA / DHATFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bandırmaspor, 21'inci hafta maçında Bayburt Özel İdarespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek, lider Ankara Demirspor'la aradaki puan farkını 2'ye indirdi.

Bandırmaspor zirve takibini sürdürdü, System.String[]

BANDIRMA/ DHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bandırmaspor, 21'inci hafta maçında Bayburt Özel İdarespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek, lider Ankara Demirspor'la aradaki puan farkını 2'ye indirdi.

Sezon başından bu yana şampiyonluk hedeflerinden hiç şaşmadıklarını belirten Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez, "Teknik direktörümüzün istekleri çerçevesinde, tüm olanaksızlıklara rağmen yapılan transferlerle mevcut kadroyu  güçlendirdik. Koruduğumuz kadro ve yaptığımız transferler bizim şampiyonluğa ne kadar inandığımızın bir göstergesidir. Sıra Bandırma'nın takıma çok güçlü destek olmasında" şeklinde konuştu.

21'nci haftayı 44 puanla ikinci sırada tamamlayan Bandırmaspor'un teknik direktörü Serdar Bozkurt ise, "Hava şartlarının kötü olduğu ve buzlu bir zeminde oynadığımız maça iyi başlayamadık ve geriye düştük. Maçın 20'nci dakikasından sonra bütün oyunun kontrolünü elimize aldık ve panik yapmadan disiplinden kopmadan ayağa oynayarak maçı çevirmesini bildik. Çok zorlu bir deplasmandan geriye düşmemize ve geçen haftanın baskısı üzerimizde olmasına rağmen kazanmasını bilen oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

BANDIRMASPOR'DAN MAÇ YAYINI BEKLENTİSİ

Alt liglerdeki takımların mali sıkıntılarına dikkat çeken Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez, TFF 2'nci Lig'in yayıncı kuruluşuna da çağrıda bulundu. Göçmez, "Naklen yayınlar konusunda güzel bir adım atılmıştı, ancak her hafta aynı takımların değil de, farklı takımların maçlarının yayınlanmasını bekliyoruz. Umarım en kısa zamanda bunu gerçekleştirirler" dedi.


Ankara Demirspor, Bandırma, Bayburt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:06 Kaynak: DHA
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