Bandırmaspor zirveye demir attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bandırmaspor zirveye demir attı - Son Dakika Spor

Bandırmaspor zirveye demir attı

6 saat önce

TFF 2'nci lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bandırmaspor, 26'ncı hafta sonunda zirvedeki yerini korudu.

Bandırmaspor zirveye demir attı, System.String[]

TFF 2'nci lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bandırmaspor, 26'ncı hafta sonunda zirvedeki yerini korudu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki 26'ncı hafta maçında Bandırmaspor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Niğde deplasmanında takımının ilk golünü atan Tayyip Kanarya, gol sayısını 17'ye çıkardı. Tayyip Kanarya, Kırmız Grup'ta gol krallığı yarışında zirveyi Batuhan Er ve Mustafa Tahir Babaoğlu ile paylaştı. Hüseyin Bak'ın attığı golün asistini yapan Erkan Taşkıran ise bu sezon asist sayısını 18'e çıkardı. Tecrübeli futbolcu Türkiye liglerinde bu alanda zirvede yer alıyor.

"LİDERLİĞİMİZİ DEVAM ETTİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Son 8 haftaya 54 puanla zirvede giren bordo-beyazlı takımın teknik direktörü Serdar Bozkurt, "Oynadığı oyun ve saha içerisindeki disiplini ile bulunduğu yeri hiç hak etmeyen bir rakiple oynadık. Maçın bizim adımıza çok zor geçeceğini biliyorduk. Oyuncularımız çok iyi konsantre oldular ve maçın 20'nci dakikasından sonra kontrolü elimize aldık. Özellikle ikinci yarı bulduğumuz net pozisyonlardan faydalanabilseydik, sahadan daha farklı bir skor ile ayrılabilirdik. Netice olarak önemli bir deplasmanı kayıpsız geçtiğimiz ve liderliğimizi devam ettirdiğimiz için mutluyuz" dedi.

Gelecek hafta, lig ikincisi Ankara Demirspor'un üçüncü sırada yer alan GMG Kastamonuspor'a konuk olacağını belirten Bozkurt, "İki önemli rakibimiz karşılaşacak. Bizim için kritik bir hafta olacak. Sahamızda Karabükspor'u yenerek, puan farkını açma şansımız var. Bunu değerlendirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Niğde, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Boateng'ten itiraf: Beşiktaş ile 2 yıldır görüşüyordum
Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlayacak Boateng'in eşi Melissa Satta, İstanbul'u keşfe çıktı Roy Keane'den De Gea'ya olay sözler: Onu öldürürdüm

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:34:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bandırmaspor zirveye demir attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]