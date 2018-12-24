Son Dakika Haberleri: Bandırmasporlu Fatih İnegölspor'da

Bandırmasporlu Fatih İnegölspor'da

2 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, ara transfer döneminde Bandırmaspor'dan sağ açık mevki oyuncusu Fatih Üge ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bandırmasporlu Fatih İnegölspor'da, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, ara transfer döneminde Bandırmaspor'dan sağ açık mevki oyuncusu Fatih Üge ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor yönetim kurulu üyesi Mustafa Şeşka, "İnegölspor'un yapılanması için bir adım attık. Atacağımız adımlarla hem İnegölspor'un geleceğini planlayıp hem de ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Hedefimiz daha başarılı bir İnegölspor oluşturmak. Bu manada ince eleyip sık dokuyoruz. İlçe halkımız ve taraftarlarımızdan tek isteğimiz bu aşamada bizlere destek vermeleridir. Yaptığımız bu transferin her iki taraf içinde hayırlı uğurlu diliyorum. İnşallah ilçe halkımız, yöneticilerimiz, teknik heyet ve futbolcularımızla kenetlenip, ligi en iyi yerlere bitireceğiz" dedi.

Bordo beyazlıların ara transferdeki ilk transferi Fatih Üge ise, İnegölspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, takımın başarılı olması için elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:48 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih, İnegölspor, Spor
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