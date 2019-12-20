Bandırmasporlu taraftarlardan destek çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bandırmasporlu taraftarlardan destek çağrısı - Son Dakika Spor

Bandırmasporlu taraftarlardan destek çağrısı

6 saat önce

Bandırmaspor Taraftarlar Derneği, bordo-beyazlı takımın içinde bulunduğu maddi sıkıntıdan kurtulması için destek çağrısında bulundu.

Bandırmasporlu taraftarlardan destek çağrısı, System.String[]

Bandırmaspor Taraftarlar Derneği, bordo-beyazlı takımın içinde bulunduğu maddi sıkıntıdan kurtulması için destek çağrısında bulundu.

Eski hal binasında bulunan dernek lokalinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Taraftarlar Derneği 2. Başkanı Özgür Eren, Bandırmaspor'un şampiyonluğu çok isteyen bir camia olduğunu söyledi.

Şehrin dinamiklerinin takıma destek vermesi gerektiğini belirten Eren, "Bizim en büyük değerimiz Bandırmasporumuzun şampiyonluğa bu kadar çok kenetlenmişken destek olup, bizim gönlümüzde apayrı bir yer edinmenizi canı gönülden talep ediyoruz." diye konuştu.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:54 Kaynak: AA
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