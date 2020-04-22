Bando otobüsü 23 Nisan kutlamaları için sokak sokak gezdi - Son Dakika

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Bando otobüsü 23 Nisan kutlamaları için sokak sokak gezdi
6 saat önce
Bando otobüsü 23 Nisan kutlamaları için sokak sokak gezdi TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Kartal'da bando otobüsü ile kutlandı Kartal'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında bando otobüsü sokakları gezdi.
Bando otobüsü 23 Nisan kutlamaları için sokak sokak gezdi
TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Kartal'da bando otobüsü ile kutlandı
İSTANBUL - Kartal'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında bando otobüsü sokakları gezdi. Korona virüs önlemleri nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar pencerelerinden bandoya eşlik etti. Sokak sokak gezen bando otobüsü havadan görüntülendi.
Kartal'da TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bando otobüsü ilçenin sokaklarını gezdi. Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sokakları gezen bando otobüsü müzik ve marşları vatandaşlarla buluşturdu. Korona virüsü tedbirleri kapsamında evlerinde duran vatandaşlar evlerinin penceresine çıkarak bandoya eşlik etti. Bando otobüsü Kartal ilçesini akşam saatlerine dek gezecek. 23 Nisan kutlamaları için sokak sokak gezen bando otobüsü drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:51 Kaynak: İHA
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