Bando takımı, TIR'ın üzerinde çocukların bayramını kutladı - Son Dakika

İzmit Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bando takımını TIR üzerinde gezdirerek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların bayramını kutladı. Süper kahramanlar ve çizgi film karakterlerinin de bulunduğu TIR ve beraberindeki araçların oluşturduğu konvoy, cadde ve sokaklarda gezerek, balkon ve pencerelerine çıkan kişilere gösteri sundu. Bando ekibinin bulunduğu konvoya balkon ve pencerelere çıkan kişiler alkışlarla eşlik etti.
Kaynak: DHA
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