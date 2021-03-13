Bandodan minik öğrencilere moral konseri - Son Dakika

Bandodan minik öğrencilere moral konseri

13.03.2021 11:47
Bandodan minik öğrencilere moral konseri, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyesi bando takımı, kırsalda öğrenim gören minik öğrencilere moral konseri verdi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi bando takımı, kırsalda öğrenim gören minik öğrencilere moral konseri verdi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında program düzenleyen bando takımı, hem gururlandırdı hem de verdiği mini konserle salgın sebebiyle evde kalmak zorunda olan miniklere unutulmaz anlar yaşattı. Bando eşliğinde İstiklal Marşını büyük bir coşkuyla söyleyen minikler, ilk kez canlı canlı dinleme fırsatı buldukları ve dillerden düşmeyen şarkılara tempo tutarak moral depoladı.

Sanatın, sporun, kültürün birleştiriciliğine inandıklarını belirten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Bando takımının hepsini içinde toplayan geniş çaplı bir organizasyon olduğunu söyledi. Başkan Kanar, "İstiklal Marşı'mızın 100. yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan programlarda bu organizasyonun önemini bir kez daha yakından gördük. Özellikle hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı'nın ardından kırsal mahallelerimizde çocukların söylediği kahramanlık türküleri hepimizin göğsünü kabarttı. Dönüp baktığımızda, evlatlarımızın, her yaştan vatandaşımızın güler yüzünü gördüğümüzde bando takımını kurarak ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı anlıyoruz. İstiklal marşımızın kabulünün 100. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve minnetle anıyorum" dedi. - BURSA

Bandodan minik öğrencilere moral konseri
Bandodan minik öğrencilere moral konseri
Bandodan minik öğrencilere moral konseri
Bandodan minik öğrencilere moral konseri
Bandodan minik öğrencilere moral konseri
Bandodan minik öğrencilere moral konseri
Bandodan minik öğrencilere moral konseri

Mehmet Akif Ersoy, Mustafakemalpaşa, İstiklal Marşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bandodan minik öğrencilere moral konseri - Son Dakika


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