Bandrol ve Tescil Sayıları ile Korsanla Mücadele İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin müzik, sinema ve kitap bandrolü satışları, müzik ve sinema alanında düzenlenen yapımcı belgesi sayıları, fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemleri ile korsanlıkla mücadele istatistiklerine ait verileri açıkladı.

Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi sayısı 2021 yılının ilk 6 ayında 1074 adet olarak gerçekleşti. Eser sahiplerinin isteğine bağlı gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise ilim ve edebiyat eseri sahipleri oldu.

Bu yılın ilk 6 ayında 426 adet ilim ve edebiyat eseri kayıt-tescil edilirken, 414 adet bilgisayar programı, 156 adet güzel sanat eseri ve 42 adet musiki eseri ile 36 adet sinema eserinin kayıt-tescili yapıldı.

Bir önceki yılın aynı döneminde 582 adet olan isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi sayısı, 2021 yılının ilk yarısında yüzde 85 artış gösterdi ve 1074 adet olarak gerçekleşti.

Bandrol Satışları Hız Kesmedi

Telif Hakları Genel Müdürlüğünün bandrol istatistiklerine göre süreli olmayan yayın bandrolü satışı da bu yılın ilk 6 ayında, 183 milyon 21 bin 996 adet oldu.

Bu yılın ilk yarısında, süreli olmayan yayınlar kapsamında, eser türlerine göre en fazla bandrol satışı geçen yıl olduğu gibi yine eğitim kategorisindeki yayınlarda gerçekleşti.

İlk 6 ayda eğitim alanında 81 milyon 883 bin 939 adet bandrol satışı yapılırken, yetişkin kategorisinde 45 milyon 267 bin 492 adet, çocuk-gençlik kategorisinde 20 milyon 707 bin 524 adet, yetişkin kurgu kategorisinde 16 milyon 144 bin 768 adet, inanç kategorisinde 14 milyon 595 bin 997 adet, akademik alanda 3 milyon 251 bin 853 adet ve ithal yayın kategorisinde 1 milyon 170 bin 423 adet bandrol satıldı.

Sinema ve Müzik Sektörü

Bu yılın ilk yarısında, sinema alanında 77 adet film tescil edilerek 2 bin 190 adet bandrol satıldı.

Müzik alanında da 931 adet yapım tescil edildi ve 653 bin 227 adet bandrol satışı gerçekleştirildi.

Dijital oyunlarda ise 31 adet tescil işlemiyle birlikte 87 bin 830 adet bandrol satıldı. 2021 yılının ilk 6 ayında toplamda 743 bin 247 adet sinema ve müzik eseri bandrol satışı yapıldı.

Yapımcı Belgelerinde Artış

Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı ilk yarısında 196 adet sinema ve 154 adet müzik olmak üzere toplam 350 adet yapımcı belgesi düzenlendi. Bir önceki senenin aynı dönemine oranla yapımcı belgelerinde yüzde 20 artış gerçekleşti.

Korsana Geçit Yok

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre korsanlıkla mücadele kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren "İl Denetim Komisyonları" bu yılın ilk 6 ayında 249 denetim faaliyeti gerçekleştirilerek 272 şahıs hakkında işlem yaptı. Bu denetimler kapsamında 307 bin 175 adet materyal ele geçirildi.

(07. 07. 2021)