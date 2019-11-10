Bandrolsüz makaron ele geçirildi
6 saat önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından durdurulan bir otomobilde 500 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından durdurulan bir otomobilde 500 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurularak arandı. Yapılan aramalarda 500 kutu, bandrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken konuyla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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