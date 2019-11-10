Son Dakika Haberleri: Bandrolsüz makaron ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Bandrolsüz makaron ele geçirildi

Bandrolsüz makaron ele geçirildi

6 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından durdurulan bir otomobilde 500 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Bandrolsüz makaron ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından durdurulan bir otomobilde 500 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurularak arandı. Yapılan aramalarda 500 kutu, bandrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken konuyla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Makaron, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
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