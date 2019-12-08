Son Dakika Haberleri: Bandrolsüz makaronlar ele geçirildi
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Bandrolsüz makaronlar ele geçirildi

6 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince, durdurulan bir araçtan bandrolsüz makaronlar ele geçirildi.

Bandrolsüz makaronlar ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince, durdurulan bir araçtan bandrolsüz makaronlar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'dan Adıyaman'a, filtreli boş makaron getirileceği bilgisi alan jandarma ekipleri, takibe aldıkları aracı Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda durduruldu. Burada ekipler tarafından aranan araç içerisinde 750 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.


Makaronlara el konulurken konuyla alakalı olarak araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:13 Kaynak: İHA
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