Endonezya'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları

BANDUNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'da 17 Ağustos'ta gerçekleşecek 77. Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında bir kültür karnavalı düzenlendi. Rengarenk kıyafetler giyen ve farklı temalarla hareket eden insanlar sokaklardaki eğlenceye katıldı. Kutlamalarda geleneksel kültürle modern sanat canlı şekilde iç içe geçti.

Kaynak: Xinhua

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