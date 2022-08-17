Endonezya'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları - Son Dakika
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Endonezya'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları

17.08.2022 10:06
Endonezya'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları

BANDUNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'da 17 Ağustos'ta gerçekleşecek 77. Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında bir kültür karnavalı düzenlendi.

BANDUNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'da 17 Ağustos'ta gerçekleşecek 77. Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında bir kültür karnavalı düzenlendi. Rengarenk kıyafetler giyen ve farklı temalarla hareket eden insanlar sokaklardaki eğlenceye katıldı. Kutlamalarda geleneksel kültürle modern sanat canlı şekilde iç içe geçti.

Endonezya'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin merkezi Bandung'a bağlı Lembang'da Bağımsı zlık Günü kutlamaları öncesinde kültür festivaline katılan bir kız, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Septianjar/Xinhua)

Endonezya'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Sukoharjo bölgesinde 77. Bağımsızlık Günü k utlamaları öncesinde çizgi roman süper kahramanı kılığına girmiş kişiler eğlenceli b ir oyuna katılıyor, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Endonezya'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin merkezi Bandung'a bağlı Lembang'da 77. Bağı msızlık Günü kutlamaları öncesinde bir kültür festivaline katılan, geleneksel kıyafetler giymiş çocuklar, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Septianjar/Xinhua)

Endonezya'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin merkezi Bandung'a bağlı Lembang'da 77. Bağı msızlık Günü öncesinde düzenlenen bir kültür festivalinde fotoğraf çektiren bir çocu k, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Septianjar/Xinhua)

Endonezya'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin merkezi Bandung'a bağlı Lembang'da 77. Bağımsızlık Günü kutlamaları öncesinde bir kültür festivaline katılan insanlar, 16 Ağusto s 2022. (Fotoğraf: Septianjar/Xinhua)

Endonezya'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin merkezi Bandung'a bağlı Lembang'da 77. Bağı msızlık Günü kutlamaları öncesinde bir kültür festivaline katılan bir kız, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Septianjar/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Bandung, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları - Son Dakika

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