Son Dakika Haberleri: Baneva'dan Albüm Öncesi 2 Single Sürprizi!

Baneva'dan Albüm Öncesi 2 Single Sürprizi!

7 dakika önce

"İhtiyacım Var" ve "Yok" teklileriyle dikkatleri üzerine çekip, Türkçe Rap'in yıldız ismi haline gelen Baneva, yeni single'ı "Kabullen Artık" ile karşınızda.

Baneva'dan Albüm Öncesi 2 Single Sürprizi!, System.String[]

Henüz 2000 doğumlu olmasına rağmen, Türkçe Rap müziğin ünlü müzisyenleri tarafından genç yetenek olarak tanımlanan Baneva, uzun süredir üzerinde çalıştığı albümünü yayımlamadan önce müzikseverlerin karşısına birer hafta arayla yayımlayacağı single'larla çıkıyor.

Altyapıları başarılı prodüktör Bugy, mix – mastering'i ise Buğra Kunt imzası taşıyan "Kabullen Artık" şimditüm dijital müzik platformlarında ve YouTube'da sizlerle!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:40 Kaynak: Bültenler

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