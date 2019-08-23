Son Dakika Haberleri: Baneva müzik dolu yoluna "Peşindeyim"le devam ediyor!
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Baneva müzik dolu yoluna "Peşindeyim"le devam ediyor!

1 saat önce

Baneva, uzun süredir üzerinde çalıştığı albüm öncesi Basemode Records & Sony Music Türkiye etiketli yepyeni teklisiyle karşınızda.

Baneva müzik dolu yoluna

Mix - mastering işlemleri Gökhan Güler tarafından Almanya'da yapılan, altyapıları ise başarılı prodüktör Bugy imzası taşıyan yeni şarkısı "Peşindeyim" ile Baneva, müzikal yeteneğini yine gözler önüne seriyor.

Trap müzik altyapılı şarkının, Baneva'nın kaleminden dökülen sözlerle harmanlanmasıyla oluşan şarkı dinleyiciyi kısa sürede kendine çekmeyi başaracak.

Gökhan Güler, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:09 Kaynak: Bültenler
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