Baneva müzik dolu yoluna "Peşindeyim"le devam ediyor!

Mix - mastering işlemleri Gökhan Güler tarafından Almanya'da yapılan, altyapıları ise başarılı prodüktör Bugy imzası taşıyan yeni şarkısı "Peşindeyim" ile Baneva, müzikal yeteneğini yine gözler önüne seriyor.

Trap müzik altyapılı şarkının, Baneva'nın kaleminden dökülen sözlerle harmanlanmasıyla oluşan şarkı dinleyiciyi kısa sürede kendine çekmeyi başaracak.