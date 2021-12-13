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Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak - Son Dakika

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak

13.12.2021 20:23
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak

BANGLADEŞ'in Kurucu Başbakanı Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın ismi Ankara'nın Keçiören ilçesinde açılışı yapılan parka verildi.

BANGLADEŞ'in Kurucu Başbakanı Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın ismi Ankara'nın Keçiören ilçesinde açılışı yapılan parka verildi.

Keçiören Belediyesi, Bangladeş'in bağımsızlığının 50'nci yılı anısına ilçedeki Kanuni Mahallesi Ümitova Caddesi'nde inşa edilen parka Bangladeş'in Kurucu Başbakanı Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın ismini verdi. Parkın açılışı Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen, milletvekilleri, büyükelçiler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ülkelerin kaderlerinde, yaşadıkları tarihte, başarılarda, liderler ve komutanlar, yiğit neferler vardır. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman da Bangladeş'in bağımsızlığını sağlayan, daha sonra da devlet başkanı olarak hizmet eden bir liderdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Bangladeş'in kurucu lideri Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ı tüm şehit ve kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun, dostluğumuz ebedi olsun" dedi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yapılacak olan Atatürk Parkı'nın iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için önemli olduğuna da değinen Altınok, "Başkent Dakka'da yapılacak Atatürk Parkı kardeşliğimizin gelişmesinde ciddi anlamda katkı sunacak. Bu parkımız da iki ülkenin muhkem olan kardeşliğini devam ettirmek için önemli bir tesis. İki Müslüman ülkeyiz. Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), 'Mümin müminin kardeşidir ve insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' buyuruyor. Parkımızın yapımına destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Mehmet Kasapoğlu ve Spor Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum" ifadeleri kullandı.


Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak

Mustafa Kemal Atatürk, Togo Cumhuriyeti, Bangladeş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak - Son Dakika


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