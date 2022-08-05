Hindistan'ın Bangalore Kentinin Çiçek Pazarında Festival Yoğunluğu - Son Dakika
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Hindistan'ın Bangalore Kentinin Çiçek Pazarında Festival Yoğunluğu

05.08.2022 15:53
Hindistan'ın Bangalore Kentinin Çiçek Pazarında Festival Yoğunluğu

BANGALORE, 5 Ağustos (Xinhua) -- Hindu inancına sahip Hindistanlılar refah ve zenginlik tanrıçası Lakshmi'nin gönlünü almak için düzenlenen bir Hindu ritüeli olan "Varalakshmi Vratam"da bir toptan çiçek pazarında çiçek satın alıyor.

BANGALORE, 5 Ağustos (Xinhua) -- Hindu inancına sahip Hindistanlılar refah ve zenginlik tanrıçası Lakshmi'nin gönlünü almak için düzenlenen bir Hindu ritüeli olan "Varalakshmi Vratam"da bir toptan çiçek pazarında çiçek satın alıyor. Festival, Güney Hindistan'daki Hindular tarafından Hindu takvimine göre "Shravana" ayının ilk Cuma günü kutlanıyor.

Hindistan'ın Bangalore Kentinin Çiçek Pazarında Festival Yoğunluğu

Hindu inancına sahip Hindistanlılar, Hindistan'ın Bangalore kentinde bir toptan çiçek pazarında çiçek satın alıyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın Bangalore Kentinin Çiçek Pazarında Festival Yoğunluğu

Hindu inancına sahip Hindistanlılar, Hindistan'ın Bangalore kentinde bir toptan çiçek pazarında çiçek satın alıyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın Bangalore Kentinin Çiçek Pazarında Festival Yoğunluğu

Hindu inancına sahip Hindistanlılar, Hindistan'ın Bangalore kentinde bir toptan çiçek pazarında çiçek satın alıyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın Bangalore Kentinin Çiçek Pazarında Festival Yoğunluğu

Hindu inancına sahip Hindistanlılar, Hindistan'ın Bangalore kentinde bir toptan çiçek pazarında çiçek satın alıyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Bangalore Kentinin Çiçek Pazarında Festival Yoğunluğu - Son Dakika

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