BANGALORE, 7 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın Bangalore kentinde şiddetli yağış sonrası su basan bir bölgede mahsur kalanları taşımak için kırık bir buzdolabını kullanan insanlar, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

India, Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan'ın Bangalore Kentinde Şiddetli Yağış Su Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika

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