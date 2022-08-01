Tayland Turizmi Toparlanıyor

BANGKOK, 1 Ağustos (Xinhua) -- Tayland 2022'nin ilk yarısında 2 milyondan fazla turist ağırladı. Turizm ve Spor Bakanlığı'nın tahminlerine göre bu yıl turist sayısının 9 milyonu bulması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

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