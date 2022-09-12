Taylandlı Bankacıya Göre, Çin'den Ayrılma Boş Bir Hayal

BANGKOK, 12 Eylül (Xinhua) -- Taylandlı bir bankacı, Çin'in ekonomik direncinin yanı sıra küresel ekonomi ve tedarik zincirlerindeki merkezi konumu nedeniyle sürekli Çin'den ayrılmaktan dem vuranların sadece boş bir hayal gördüklerini söyledi. Tayland'ın önde gelen bankalarından Kasikornbank'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Wichai Kinchong Choi, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak Çin'in küresel tedarik zincirinde önemli bir rol oynadığını ve dünya ekonomisinin toparlanmasında da hayati önemde olacağını söyledi. Choi, Çin'in dinamik endüstriyel eko-sisteminin, güçlü altyapısının, şeffaf iş ortamının ve devasa iç pazarının ülkeyi yabancı yatırımcılar için cazip hale getirdiğini söyledi.

Şirketlerin eksiksiz bir tedarik zinciri oluşturmasının yıllarca sürüdüğünü ve önemli miktarda yatırım gerektirdiğini vurgulayan Choi, tedarik zinciri halkalarının herhangi birinde sorumsuzca neden olunacak bir değişikliğin ekonomik ve hatta gerçekçi olmayacağını sözlerine ekledi.

Choi, "Sürekli Çin'den ayrılmaktan dem vuranlar Soğuk Savaş zihniyetine sarılıyor ve sadece boş bir hayal görüyor" dedi. Dünya hala Kovid-19'un olumsuz etkileriyle boğuşurken yükselen enflasyon ve enerji fiyatları gibi ortaya çıkan zorlukların küresel ekonominin büyümesinde yeni riskler oluşturduğunu söyleyen Taylandlı bankacı, Çin ekonomisinin büyük bir potansiyele ve dayanıklılığa sahip olmasının gelecek yıllarda küresel ekonominin toparlanmasına ve büyümesine yön vereceğini sözlerine ekledi. Choi, Çin'in Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığın uygulanmasını ileriye taşımaya, ticaret ve yatırımı kolaylaştırmanın yanı sıra çok taraflılığı desteklemeye çalıştığını ve bunun ekonomik küreselleşmenin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi. Tayland'ın en büyük finans kuruluşlarından biri olan Kasikornbank, Çin pazarının, gelişimi için stratejik bir öneme sahip olduğunun altını çiziyor. Choi, bankanın Çin ve ASEAN piyasalarının sunduğu fırsatlardan daha fazla yararlanması umuduyla Çin'deki genel merkezini Shenzhen'de kurduğunu söyledi.