Bangkok, Muson Yağmurlarının Yol Açtığı Sellere Teslim Oldu

BANGKOK, 14 Eylül (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'un bazı bölgeleri son birkaç günde muson sezonunda şiddetli yağışların yol açtığı sellerden etkilendi. Son olarak Salı günü Bangkok Büyükşehir İdaresi, kentin 12 ilçesinde yerel saatle 16.00 ile 23.00 arasında orta ile yüksek şiddetli yağış ve olası sel uyarısı yaptı. Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, bu yılın son dönemlerdeki en yağışlı yıl olduğunu ancak Bangkok'taki genel durumun düzelmekte olduğunu söyledi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sel sularında ilerleyen araçlar, 13 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sel sularında güçlükle ilerlemeye çalışan insanlar, 13 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sel sularında ilerleyen araçlar, 13 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sel sularında güçlükle ilerlemeye çalışan motosikletli bir kişi, 13 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sel sularında ilerleyen araçlar, 13 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sel sularında güçlükle ilerlemeye çalışan insanlar, 13 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sel sularında ilerleyen araçlar, 13 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sel sularında güçlükle ilerlemeye çalışan bir kişi, 13 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)