Çin ve Tayland Hava Kuvvetleri Ortak Tatbikata Başladı - Son Dakika
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Çin ve Tayland Hava Kuvvetleri Ortak Tatbikata Başladı

15.08.2022 10:56
Çin ve Tayland Hava Kuvvetleri Ortak Tatbikata Başladı

BANGKOK, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve Tayland hava kuvvetleri Pazar günü Tayland'ın Udorn Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'nde ortak eğitim tatbikatına başladı.

BANGKOK, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve Tayland hava kuvvetleri Pazar günü Tayland'ın Udorn Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'nde ortak eğitim tatbikatına başladı. Kod adı "Şahin Vuruşu 2022" olan ortak eğitim tatbikatı, iki tarafın ortaklaşa gerçekleştirdiği 5. tatbikat. Hava desteği, yer hedeflerine hava saldırısı ve küçük ve büyük ölçekli birlik konuşlandırması gibi eğitim kurslarını içeren eğitim tatbikatına Çin tarafı savaş uçakları, savaş-bombardıman uçakları ve havadan erken uyarı (AEW) uçakları gönderirken Tayland tarafıysa savaş uçakları ve AEW uçakları gönderdi. Ortak eğitim tatbikatı, iki ülkenin hava kuvvetleri arasında karşılıklı güven ve dostluğu artırmayı ve bölgesel güvenlik ve istikrarı ortak şekilde korumak üzere iki taraflı pratik işbirliğini derinleştirmeyi amaçlıyor. Eğitim tatbikatının açılış töreninde konuşan ortak eğitim tatbikatının Çinli komutanı hava tümgeneral Chen Jun, ortak eğitim tatbikatlarının derinlik ve genişliğinin daha da artırılmasıyla iki tarafın teknik ve taktik seviyelerinin geliştirileceğini ve Çin ve Tayland hava kuvvetleri arasında yeni bir dostluk döneminin başlayacağını söyledi. Tayland hava kuvvetlerinden tümgeneral Wachirapon Muangnoi'yse eğitim tatbikatının, Tayland ve Çin hava kuvvetleri arasındaki dostluğu koruyup daha da ileri götüreceğini, iki tarafın işbirliği ve ortak çalışmaya dayalı kabiliyetlerini geliştireceğini ve bölgesel güvenlik ve savunma seviyesini güçlendireceğini belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Tayland Hava Kuvvetleri Ortak Tatbikata Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin ve Tayland Hava Kuvvetleri Ortak Tatbikata Başladı - Son Dakika
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