Taylandlı Aıs ile Çinli Zte Ortak 5g İnovasyon Merkezi Açtı - Son Dakika
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Taylandlı Aıs ile Çinli Zte Ortak 5g İnovasyon Merkezi Açtı

28.09.2022 17:14
Taylandlı Aıs ile Çinli Zte Ortak 5g İnovasyon Merkezi Açtı

BANGKOK, 28 Eylül (Xinhua) -- Tayland'ın önde gelen cep telefonu operatörü AIS ile Çin'in ZTE şirketi Salı günü, Tayland'ın altyapısını bir üst düzeye çıkarmak ve ülkenin dijital ekonomisini geliştirmek amacıyla birlikte bir 5G inovasyon merkezi açtı.

BANGKOK, 28 Eylül (Xinhua) -- Tayland'ın önde gelen cep telefonu operatörü AIS ile Çin'in ZTE şirketi Salı günü, Tayland'ın altyapısını bir üst düzeye çıkarmak ve ülkenin dijital ekonomisini geliştirmek amacıyla birlikte bir 5G inovasyon merkezi açtı. Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Chaiwut Thanakamanusorn, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Taylandlı ve Çinli şirketler arasındaki işbirliğinin dijital teknolojiyi bir üst düzeye çıkarma ve Tayland 4.0 ulusal stratejisinde yer alan dijitalleşme amaçlarına ulaşmada Tayland'a yardımcı olacağına inandığını söyledi. Chaiwut, 5G teknolojisinin ülkenin genel hayat kalitesini daha da iyileştireceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. AIS Yönetim Kurulu Başkanı Kan Trakulhoon, ZTE ile işbirliğinin basit bir ortaklık olmadığını söyleyerek "Tayland'ın tüm potansiyelini ortaya çıkardığını ve daha da güçlü bir dijital ulus olarak ortaya çıktığını görmek gibi ortak bir hedefimiz var" diye ekledi.

ZTE gibi Çinli şirketlerin Tayland 4.0 ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi arasında sinerjinin güçlendirilmesine aktif olarak katkıda bulunduğunu söyleyen Çin'in Tayland Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticari İşlerden Sorumlu Başkan Danışmanı Wang Liping, inovasyon merkezinin önemli bir işbirliği projesi olduğuna dikkat çekti. ZTE CEO'su Xu Ziyang, canlı yayınlanan konuşmasında merkezin, yeni teknoloji ihtiyaçlarını keşfetmek ve ZTE'nin yerel uygulama için en son teknolojisini test etmek için bir araştırma platformu olarak da hizmet edeceğini söyledi. İnovasyon merkezi, aynı zamanda ülkenin akıllı 5G ağının yeteneklerini üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için her iki tarafça sağlanan 5G ürünleri ve çözümlerinin sergilendiği bir salon olma niteliği taşıyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Taylandlı Aıs ile Çinli Zte Ortak 5g İnovasyon Merkezi Açtı - Son Dakika

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