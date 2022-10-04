Tayland Başbakan Yardımcısı: Tayland Çok Taraflılığı ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni Destekliyor

BANGKOK, 4 Ekim (Xinhua) -- Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, Tayland'ın çok taraflılığa, Çin tarafından önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ne (GDI) ve "BRICS Artı" işbirliği inisiyatifine verdiği desteği yineledi. Don, Xinhua'ya yakın tarihte verdiği yazılı röportajda, "Tayland, Çin'in küresel barışa, istikrara ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmada sorumlu bir büyük güç olarak yapıcı rolünü destekliyor. GDI ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi, Çin'in bu tür hedefleri gerçekleştirme çabalarını yansıtıyor" dedi. Don, her ikisi de insan merkezli refahın yanısıra dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeye odaklanan Tayland'ın Biyo-Döngüsel-Yeşil Ekonomi Modeli ile GDI'nın aynı temel kavramları paylaştığını ve iki ülkenin Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'ni başarmak için işbirliği yapabileceği çok konu olduğunu ifade etti.

"Tayland'ın, Çin'in GDI Dostları Grubu'na katılmaktan memnuniyet duyduğunu" belirten Don, "ortak açıklık ve kapsayıcılık değerlerinin daha dengeli bir küresel kalkınma ortaklığı için yapı taşları olmasını" umduğunu kaydetti. Bu açıklama, Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha'nın Tayland'ın çok taraflılığa, GDI'ya ve Çin'in yükselen pazarlar ve gelişmekte olan ülkelerle "BRICS Artı" katılımını resmileştirme girişimine verdiği desteği teyit ettiği, geçen hafta video bağlantısıyla düzenlenen Küresel Kalkınma Üzerine Yüksek Düzeyli Diyalog'un ardından geldi. Çin'in çok taraflılığı korumadaki liderliğinden övgüyle söz eden Don, "çok taraflılığı uygulamak ileriye dönük tek pragmatik yoldur" dedi. Başbakan Yardımcısı Don, dünyanın Kovid-19, küresel gıda ve enerji krizi, iklim değişikliği, artan enflasyon ve bazıları beşeri olan artan jeopolitik gerilimler dahil olmak üzere "mükemmel bir kriz fırtınası" ile karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Don, "Tek taraflılık ve korumacılığa başvurmak yerine, yeni dönemde istikrarlı bir ekonomik toparlanma ve uyum içinde birarada var olmaya giden yolu gösteren küresel kalkınma ortaklığını teşvik etmek için hepimiz el ele vermeliyiz" dedi. Tayland'ın Çin'in yükselen pazarlar ve gelişmekte olan ülkelerle "BRICS Artı" katılımını resmileştirme girişimine verdiği desteği yineleyen Don, Tayland'ın bu yıl BRICS Artı'ya katılımına ilişkin olarak, "Karşılıklı yarar sağlayan ticaret ve yatırım işbirliğini genişletebileceğimiz ve halklar arası alışverişi derinleştirebileceğimiz konusunda iyimserim" dedi. Don ayrıca, küresel gıda krizinin önlenmesine yardımcı olmak için dünyanın en büyük gıda üreticileri ve ihracatçılarından biri olan Tayland'ın, gıda ve temel malların ihtiyaç sahiplerine sorunsuz akışını sağlamada üzerine düşeni yapmaya kararlı olduğunu söyledi.