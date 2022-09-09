Çin'in Otomobil Üreticisi Byd, Tayland'da Elektrikli Araç Tesisi Kuracak

BANGKOK, 9 Eylül (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi BYD, Tayland'da yeni bir elektrikli araç (EV) fabrikası kurmak için, bu Güneydoğu Asya ülkesinin sanayi bölgesi geliştiricisi WHA Grubu ile Perşembe günü bir arazi satın alma anlaşması imzaladı. 96 hektarlık tesis, Tayland'ın doğusundaki özel kalkınma bölgesi Doğu Ekonomik Koridoru'na dahil olan Rayong eyaletinde kurulacak. 2024 yılında faaliyete geçmesi planlanan senelik 150.000 adet üretim kapasiteli tesis, elektrikli binek otomobillerini Tayland, komşu ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ülkeleri ve diğer bölgelerde satmayı amaçlıyor.

BYD Asya-Pasifik Otomobil Satış Bölümü Genel Müdürü Liu Xueliang (soldan ikinci) ile WHA'nın Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Jareeporn Jarukornsakul (soldan üçüncü), Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen imza törenine katıldı, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Lin Hao/Xinhua)

Tayland, otomobil üretiminin yüzde 30'unu EV tabanlı olarak kurmayı ve EV pazarını önemli ölçüde büyütmeyi hedefliyor. WHA'nın Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Jareeporn Jarukornsakul, BYD'nin Tayland'a girişinin, ülkenin otomobil endüstrisinin bu hedefe doğru ilerlemesine ve EV üretiminde dünya çapında bir merkez haline gelmesine yardımcı olacağını söyledi. BYD Asya-Pasifik Otomobil Satış Bölümü Genel Müdürü Liu Xueliang, BYD'nin EV teknolojisinin Tayland'ın EV endüstrisinin genel gelişimine katkıda bulunmasını umduğunu söyledi. Endüstriyel zinciri ve coğrafi avantajları sayesinde uzun zamandır Güneydoğu Asya'da önemli bir otomobil üretim üssü olan Tayland, SAIC Motor ve Great Wall Motor gibi Çinli otomobil üreticilerinin ülkeye gelerek fabrika kurmalarını sağladı.