Son Dakika Haberleri: Bangkok Belediyesi Hava Kirliliği Sebebiyle Cadde ve Kaldırımları Yıkadı

Bangkok Belediyesi Hava Kirliliği Sebebiyle Cadde ve Kaldırımları Yıkadı

51 dakika önce

Bangkok Belediyesi hava kirliliği sebebiyle cadde ve kaldırımları yıkadı.

Bangkok Belediyesi hava kirliliği sebebiyle cadde ve kaldırımları yıkadı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:55 Kaynak: Youtube

Bangkok, Genel
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