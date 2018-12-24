Bangkok Belediyesi Hava Kirliliği Sebebiyle Cadde ve Kaldırımları Yıkadı
51 dakika önce
Bangkok Belediyesi hava kirliliği sebebiyle cadde ve kaldırımları yıkadı.
Bangkok
Belediyesi hava kirliliği sebebiyle cadde ve kaldırımları yıkadı
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:55 Kaynak: Youtube
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