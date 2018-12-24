Son Dakika Haberleri: Bangkok Belediyesi Hava Kirliliği Sebebiyle Cadde ve Kaldırımları Yıkadı

Bangkok Belediyesi Hava Kirliliği Sebebiyle Cadde ve Kaldırımları Yıkadı

48 dakika önce

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması sebebiyle bazı bölgelerde yaşayan vatandaşların toz solumaması için kaldırım, cadde ve sokaklar yıkandı.

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması sebebiyle bazı bölgelerde yaşayan vatandaşların toz solumaması için kaldırım, cadde ve sokaklar yıkandı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:58 

Tayland, Bangkok, Dünya
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