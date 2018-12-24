Bangkok Belediyesi Hava Kirliliği Sebebiyle Cadde ve Kaldırımları Yıkadı
48 dakika önce
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması sebebiyle bazı bölgelerde yaşayan vatandaşların toz solumaması için kaldırım, cadde ve sokaklar yıkandı.
Tayland
'ın başkenti Bangkok
'ta hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması sebebiyle bazı bölgelerde yaşayan vatandaşların toz solumaması için kaldırım, cadde ve sokaklar yıkandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:58
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