Son Dakika Haberleri: Bangkok'ta 25 Artçı Deprem Oldu

Bangkok'ta 25 Artçı Deprem Oldu

47 dakika önce

Bangkok'un 700 kilometre kuzeyindeki Chiang Mai şehrinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından 25 artçı deprem daha meydana geldiği açıklandı.

Bangkok'ta 25 Artçı Deprem Oldu, System.String[]
Bangkok'un 700 kilometre kuzeyindeki Chiang Mai şehrinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından 25 artçı deprem daha meydana geldiği açıklandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 20 Şubat'ta Bangkok'un 700 kilometre kuzeyinde Chiang Mai şehrinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından 2 gün içinde 25 artçı deprem meydana gelirken bölgede birçok bina zarar gördü. Yetkililer, artçı depremlerin en az 14 binaya hasar verdiğini belirtirken riskli binalardan uzak durulması gerektiği çağrısında bulundu.

Depremin ardından yaşadığı binaya girmekten korktuğunu söyleyen bir Taylandlı, "Evimde çatlaklar olduğunu görünce şok oldum. Artık içeride uyumaya cesaret edemiyorum" ifadelerini kullandı. - BANGKOK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Bangkok, 3. Sayfa
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