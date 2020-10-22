Bangkok'ta acil durum ilanı kaldırıldı - Son Dakika

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta protestoları önlemek amacıyla ilan edilen acil durum kararını kaldırdı.

Tayland'da monarşi ve ordu kontrolündeki siyasi rejim karşıtı göstericiler eski cunta lideri Başbakan Prayuth Chan-ocha'nın istifası, monarşi reformu ve yeni anayasa talebiyle başkent Bangkok'ta protesto gösterilerine başlamıştı. Protestoların ardından Bangkok yönetimi, protestoları bastırmak amacıyla acil durum ilan etmişti. Tayland hükumeti, protestoları önlemek amacıyla ilan ettiği acil durum kararını kaldırdı. Acil durumun kaldırıldığına ilişkin kararın yerel saatle bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı öğrenildi. Hükumetin, acil durum ilan etmesine neden olan durumun ortadan kalktığı ifade edilerek, devlet kurumlarının olağan çalışma sistemine dönmeleri gerektiği kaydedildi.

Tayland'da monarşi ve ordu kontrolündeki siyasi rejim karşıtı göstericiler eski cunta lideri Başbakan Prayuth Chan-ocha'nın istifası, monarşi reformu ve yeni anayasa talebiyle başkent Bangkok'ta Demokrasi Anıtı'nda toplanmıştı. Bangkok yönetimi, protestoları bastırmak amacıyla acil durum ilan etmişti. Bangkok'ta ilan edilen acil durum kararıyla 5'ten fazla kişinin bir araya gelme yasağına rağmen monarşi ve ordu kontrolündeki siyasi rejim karşıtı göstericiler eski cunta lideri Başbakan Prayuth Chan-ocha'nın istifası, monarşi reformu ve yeni anayasa talebiyle yeniden sokaklara dökülmeye devam etti. - BANGKOK