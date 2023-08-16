Bangkok'ta Müzik Festivalinde Güvenlik Görevlileri Taciz İddialarıyla Gündemde - Son Dakika
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Bangkok'ta Müzik Festivalinde Güvenlik Görevlileri Taciz İddialarıyla Gündemde

Son Güncelleme: 16.08.2023 15:39

Bangkok'taki 808 Festivalinde güvenlik görevlilerinin, müzik festivalinde birçok kadın müzikseveri özel bölgelerine dokunarak taciz ettikleri anlara ait görüntüler yayınlandı. Mağdurlar, festival alanına giriş yaparken güvenlik görevlileri tarafından uygunsuz şekilde arandıklarını iddia etti. Taciz iddialarıyla ilgili görüntü ve videolar da paylaşıldı. Festival organizatörleri ise güvenlik görevlilerini savunarak, vücut aramalarının standart bir prosedür olduğunu belirtti. Ancak mağdurlar ve bazı Taylandlılar, bu davranışların kabul edilemez olduğunu ve organizatörlerin sorumlu olduğunu dile getirdi.

Bangkok'taki 808 Festivalinde güvenlik görevlilerinin, müzik festivalinde birçok kadın müzikseveri özel bölgelerine dokunarak taciz ettikleri anlara ait görüntüler yayınlandı.

Mağdurlar,BITEC Bang Na'da düzenlenen üç günlük 808 Festivaline giriş yapmadan önce arama yapılırken, özel bölgelerine güvenlik görevlileri tarafından dokunulduğunu iddia etti.

Bir kadın, Hitomi Okemoto, Coconuts'a verdiği röportajda, güvenlik görevlilerinin festivale giriş yapan kadınların hepsine uygunsuz şekilde "bacakları arasında, kıyafetlerin üzerinden aslında kasık bölgesine dokunduklarını" ve "mememe doğrudan dokundular" şeklinde ifadelerde bulundu.

Memnuniyetsiz Okemoto aynı zamanda diğer katılımcıların elle taciz edildiği görüntü ve videoları da yayınladı.

"Tayland'da diğer festivallere de gittim ve böyle bir cinsel vücut araması yaşamadım. Çok fazla, diğer kadınların da iğrenmiş ve korkmuş hissettiğini düşünüyorum. Bu şekilde kadınları taciz ettikten sonra umarım gelecek yıl para kazanamazlar."

Bir Taylandlı muhabir de, güvenlik görevlilerinin insanların iç çamaşırlarının altından kadın ve erkeklere çıplak ellerle dokunduğuna tanık oldu. Erkekler erkeklere, kadınlar kadınlara bakıyordu.

Birçok kadın, güvenlik görevlilerinin kadınlara erkeklerden daha fazla hedef aldığını düşündü.

Festival organizatörleri, özel güvenlik görevlilerini "uyuşturucu arayan polis" olarak savundu ve "bunun üzerinde kontrolümüz yok" dedi.

"Her festival vücut aramalarına tabidir. Standart bir prosedürdür."

Festival organizatörleri aynı zamanda güvenliğin çıplak göğüslere dokunmasını da savundu. Şöyle dediler:

"Bu konuda giriş alanında yazılı bir işaret var."

Okemoto, böyle bir işaret görmediğini söyledi.

"Organizatörler yalan söylemeden açıklayabilirler umarım, çünkü sadece bana Tayland hükümeti yetkilileri olduklarını ve buna karşı bir şey yapamayacaklarını söylediler."

Güvenlik AF Takımının güvenlik sorumlusu Eiw, uygunsuz dokunmanın farkında olmadığını ve sadece emirleri takip ettiklerini ekledi.

"Çalışma şeklimiz, uyuşturucuları festival alanına girmesini engellemektir. İnsanların getirdiği uyuşturuculara ulaşamayacağımız gizli yerlere saklandığı bir gerçek. Sadece işimizi yapıyorduk. Festivalin üçüncü gününe gelindiğinde, uyuşturucu taşıyan insan sayısı arttı, en az 100 kişi. Fotoğraflarını çekip polise gönderiyoruz. Sadece herkes için güvenli bir alan sağlamak ve insanları uyuşturucu kullanmamaları konusunda uyarmak istiyoruz."

Güvenlik başkanının Okemoto'ya söylediklerine rağmen, arama yöntemlerini gösteren işaretlerin olmadığını söyledi.

Festival için medya ilişkileri basın danışmanı, güvenlik ekibini kiraladıklarını ve bu yılki sıkı uyuşturucu politikasından dolayı aramaları "gereklilik" olarak savundu.

Adını vermeyi reddeden danışman, Okemoto'nun deneyimini abarttığını belirtti. Video ise aksini gösteriyor.

Bir Taylandlı internet kullanıcısı şunları söyledi:

"Bu cinsel saldırıdır. Kimse bunu kabul etmemeli. Tayland'da olağan değil. Bu davranışlar kınanmalı, organizatörler sorumludur."

Abdullah Teymur
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk
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Son Dakika Hukuk Bangkok'ta Müzik Festivalinde Güvenlik Görevlileri Taciz İddialarıyla Gündemde - Son Dakika


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