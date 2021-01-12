Tayland'da 11 metrelik balina kıyıya vurdu - Son Dakika

Tayland'da 11 metrelik balina kıyıya vurdu

12.01.2021 16:13

Tayland'da 11,3 metrelik Bryde balinası kıyıya vurdu.

Tayland'da 11,3 metrelik Bryde balinası kıyıya vurdu.

Tayland'da Koh Samui'deki Choeng Mon sahilinde Pazar günü kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta kayaların üzerinde bir balina bulundu. İlk incelemeler sonucunda "Bryde balinası" olduğu belirlenen balinanın 11,3 metre uzunluğunda, bir ton ağırlığı olduğu tespit edildi.

Koh Samui Balıkçılık Bürosu Şefi Chaowalit Phetnoy, cinsiyeti henüz belirlenmeyen balinanın kuzeydoğudan gelen dalgalarla karaya vurmuş olabileceğini söyledi. Deniz Kaynakları Geliştirme ve Araştırma Merkezi'nden uzmanların bu hafta içerisinde balinayı incelemek ve nasıl öldüğünü belirlemek için geleceklerini belirten Phetnoy, Bryde balinalarının düşük popülasyona ve sınırlı menzile sahip olması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu da vurguladı.

-İHA-

Tayland'da 11 metrelik balina kıyıya vurdu
Tayland'da 11 metrelik balina kıyıya vurdu
Tayland'da 11 metrelik balina kıyıya vurdu
Tayland'da 11 metrelik balina kıyıya vurdu

Tayland, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tayland'da 11 metrelik balina kıyıya vurdu - Son Dakika


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