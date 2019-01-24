Bangkok'u Şimdi Keşfetmeniz İçin 6 Önemli Neden!

Tayland'ın başkenti olan Bangkok, dünyanın en az bütçe ile seyahat edilebilecek, turistler için en ucuz şehirlerinden biridir. Günde ortalama 20-25 USD harcayarak bu büyüleyici şehri yemeğinizi yiyerek, birkaç müze gezerek keşfedebilirsiniz. Dünyanın en ucuz alışveriş yapılabilecek şehirlerinden biri, Budizm inancının merkezi ve yerel lezzetler olarak da son derece alternatifler bulunan, seyahat severler için biçilmez bir kaftandır. Doyasıya şehri gezerken, vereceğiniz bir dinlenme molasında dünyaca ünlü Thai Masajı ile kısa zamanda yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Geceleri sevenler için renkli gece hayatı ile de tam bir turist cennetidir.

Thai masajı : Gezin durun, istediğiniz kadar yorulun hiç fark etmez! Dünyaca meşhur Thai masajını yaptırarak yorgunluğunuzu anında atabilirsiniz. Üstelik 2 saatlik Thai masajını, kaliteli bir masaj salonunda 15-20 USD'ye yaptırabilirsiniz. Şehir turu esnasında, yol kenarında onlarcasını görebileceğiniz ayak masajı merkezlerine uğrayarak, 2 USD'ye ayak masajı da yaptırabilirsiniz. Meraklısı için aroma terapi ve refleksoloji masajları konusunda da son derece başarılı masaj salonları olduğunu belirtmeliyiz.

Alışveriş : Bangkok yerel pazarlarında son derece uygun fiyatlara tekstil ürünleri, ayakkabı, çanta, ev eşyaları ve sıra dışı hediyelikler alabilirsiniz. Bangkok'a gittiğinizde Patpong ve Chatuchak gece pazarlarını kaçırmayın! Hem kaliteli, hem de ucuz fiyatlar gece pazarlarındadır… Gitmişken cep telefonu ve fotoğraf makinesi gibi elketronik alışverişi yapmak isterseniz, emin olun dünyanın en ucuz fiyatlarını bulabilirsiniz. Eğer ki bu şehirde alışveriş yapacağım derseniz, MBK Centre'ı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Damnoen Saduak isimli yüzen çarşıya giderek, taze tropik meyveler satın alabilir, kanallar arasında yöresel kayıklarla gezerek, otantik Uzakdoğu deneyimi yaşayabilirsiniz.

Sokak yemekleri : Thai mutfağı dünyanın en leziz mutfaklarından biridir. Pek çok lüks restaurant bulabilirsiniz. Özellikle kültürü, yaşam tarzlarını yakından tanımak adına Street Food (sokak yemeği) denemek isterseniz, hiç de pişman olmazsınız. Bangkok çok yoğun bir iş ortamının olduğu metropol şehir olduğu için, insanlar evlerinde yemek pişirmektense, poşetler içinde yemeklerini alarak evlerine götürürler. Bazıları ise bir tabure üzerinde sokakta oturarak yemeklerini yer! Bangkok şehirnde sokak yemeklerini, 1 USD'den başlayan ucuz fiyatlarla büyükçe bir tabak olacak şekilde yemeniz mümkündür.

Renkli gece hayatı : Uzakdoğu'nun gece hayatı ile ünlenmiş şehridir. Cafe'ler, Restaurantlar, Gece kulüpleri, disko ve her yaşa-her zevke hitap edebilen, canlı müzik dinleyip eğlenebilecek barları ile son derece renkli bir gece hayatına sahiptir.

Budizm inancı ve tapınakları : Tayland Budizm inancının yoğun olarak yaşandığı bir destinasyondur. Bangkok'ta 400'ün üzerindeki Budist tapınağı vardır. Altın Buda, Yatan Buda ve Zümrüt Buda bunların arasında en popüler olanlarıdır. Tayland'ın karakteristik özelliklerini taşıyan Wat Phra Kaew, The Grand Palace ve Wat Pho tapınakları, Bangkok'un Budizme dair inanç dünyasını yansıtan en önemli yapılardır. Tay halkı ile iç içe olduğunuzda, inançlarını hayatlarına nasıl yansıttıklarını görecek ve çok şaşıracaksınız.

Bangkok'a ucuz uçak bileti bulma imkanı : Zaten konaklama imkanları gecelik 15-20 USD olan son derece ucuz Bangkok için, 26 Ocak 2019'a kadar Singapur Havayolları'ndan uçak biletinizi alırsanız, vergiler dahil 479 USD'ye Bangkok'a gidebilirsiniz. Üstelik seyahat tarihinizi, 14 Aralık 2019'a kadar yıl içinde istediğiniz bir tarih olarak da belirleyebilirsiniz.

kaynak : www.singaporeair.com